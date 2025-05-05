США действительно выходят из переговоров? Украинский дипломат оценил риски

На фоне заявлений о выходе Штатов из переговоров другие заинтересованные стороны становятся активнее

Предупреждение США о выходе из переговоров о завершении войны России против Украины может являться частью тактики Вашингтона. В первую очередь это противоречит интересам самих Соединенных Штатов.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Однако, по его словам, сложно сказать, действительно ли США готовы выйти из мирного процесса, так как многие вопросы остаются неясными.

"Трудно сказать, потому что сейчас политика стала настолько непредсказуемой, здесь очень много неизвестных в этом уравнении. У немцев есть такое понятие, Zweckoptimismus, т.е. это оптимизм, к которому себя сам принуждаешь. Даже если ты понимаешь, что ситуация якобы безнадежна, но ты себя заставляешь верить в положительный результат. Другими словами, я все-таки надеюсь, руководствуясь этой немецкой формулой, что это тактика переговорного процесса", — поделился мнением дипломат.

По его словам, как видим, данная тактика США срабатывает. На фоне заявлений о выходе Штатов из переговоров другие заинтересованные стороны становятся активнее. Однако украинцам трудно воспринимать такие заявления со стороны США, ведь речь идет о нашем будущем.

Мельник отметил, что, по его мнению, США не выйдут из переговорного процесса по многим причинам. Сложно представить, как в этом случае президент США Дональд Трамп будет объяснять это решение собственным избирателям и мировому обществу.

"Ну вот давайте себе представим: прекращается эта посредническая миссия. Россия, очевидно, с еще большей жестокостью продолжает войну, чтобы показать, что мы потеряли этот последний шанс, что нужно было соглашаться, а теперь мы вам покажем, и еще больше завоюем территорий, и еще больше уничтожим людей. А американцы будут за этим наблюдать со стороны. От такого сценария США точно не выиграют", – резюмировал Андрей Мельник.

Как писал "Телеграф", экс-посол США при НАТО и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что вероятный выход США из переговорного процесса между Украиной и Россией вызывает немало вопросов. Однако существует два сценария развития событий в таком случае.