Путин хочет вернуться к переговорам в Стамбуле. На чем они закончились в 2022 году

Путин снова зовет в Стамбул: чего достигли и не достигли предварительных переговоров

Путин предложил продолжить переговоры в Стамбуле 12 мая 2025 года. В 2022 году Стамбул стал площадкой для нескольких раундов переговоров между представителями Украины, России и Турции.

"Телеграф" решил напомнить читателям, чем закончились предварительные раунды этих переговоров и какие результаты они принесли.

Начало переговорного процесса

Первые переговоры между Украиной и Россией прошли на территории Беларуси в начале марта 2022 года. Встречи были посвящены обсуждению гуманитарных вопросов, безопасности и экспорта украинского зерна.

Переговоры в Беларуси

Позже дипломатический диалог переместился в Турцию, где 14-15 марта стороны провели очередной раунд переговоров.

В Стамбуле делегации обсуждали возможность прекращения огня, выплаты компенсаций за разрушение и вывод войск с территории Украины. 21 марта переговоры не сдвинулись с места. 29 марта переговоры в Стамбуле продолжились – тогда рассматривали вопросы гарантий безопасности для Украины и гуманитарных проблем.

Состав делегаций

Украинскую делегацию представляли чиновники: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Также вошли глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Российскую сторону возглавлял Владимир Мединский. Турецкую позицию представлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно выступавший в роли посредника между сторонами.

Достигнутые договоренности

Переговоры в Стамбуле 29 марта 2022 года

По результатам стамбульских переговоров стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарной помощи. Это позволило спасти тысячи мирных жителей из районов активных боевых действий.

В июле 2022 г. в Стамбуле стороны согласовали создание Совместного координационного центра для обеспечения безопасности судоходства через черноморские порты Украины. Однако впоследствии Россия сорвала зерновое соглашение.

Какие вопросы так и остались нерешенными

Несмотря на прогресс, ключевые вопросы остались без ответа. Стороны не смогли договориться о конкретных гарантиях безопасности Украины. Вопрос статуса Крыма вообще не попал в повестку переговоров.

Тогда российская сторона выдвигала требования о полном нейтралитете Украины, сокращении количества военных ВСУ, а также сохранении под своим контролем оккупированных украинских территорий. Стороны смогли согласовать большинство пунктов, лишь несколько нерешенных вопросов оставались для обсуждения личной встречи президентов Украины и России, но она так и не состоялась.

Впрочем, Россия никогда не отказывалась от концепции "стамбульского соглашения". Представители Путина не раз заявляли, что готовы вести переговоры "на основе стамбульских договоренностей и фактической ситуации на местах". Однако на самом деле эти договоренности призваны лишить Украину национальной идентичности, территорий и военного потенциала.

Также не удалось достичь согласия по срокам и условиям вывода российских войск из Украины. Российская сторона не продемонстрировала готовность к реальным компромиссам в этих вопросах. Переговорный процесс остановился из-за нескольких важных факторов. Освобождение украинскими войсками Киевской и Харьковской областей изменило ситуацию на фронте и баланс сил в переговорах.

Выявление фактов военных преступлений российской армии в Буче и Ирпене вызвало негодование в украинском обществе и снизило готовность к компромиссам. Отсутствие реальных уступок со стороны России окончательно затормозило переговорный процесс.

Ранее Телеграф также писал, что в Кремле ответили на идею о переговорах с Украиной. Они снова попытались переложить ответственность на Украину.