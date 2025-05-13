Украинцев с этим статусом ждут проверки. Кого будут трогать с 1 июля

Эта категория украинцев не избежит проверок с 1 июля 2025

С 1 июля 2025 года в Украине будут проходить проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые выехали за границу и не сообщили об этом в Управление социальной защиты населения.

Со второго месяца лета Министерство финансов начнет ежемесячно проверять информацию о пребывании за рубежом ВПЛ. Если они не приехали в Украину через 90 дней подряд, то уполномоченный орган, который выдал справку ВПЛ, отзовет ее, как сообщили в "Право на защиту".

Но такие правила не касаются людей с ВПЛ, которые находятся за границей по уважительным причинам, например в связи с болезнью, реабилитацией, командировкой или смертью родных.

Такие проверки осуществляют и сейчас, когда назначают и начисляют помощь ВПЛ. Но уже с 1 июля будут проверять всех лиц, которые имеют статус, но не получают выплаты.

Документ можно будет обновить, если впоследствии украинец, у которого ранее забрали этот статус, вернулся из-за границы. Для этого нужно прийти в ЦПАУ или подать заявление в "Дії".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько Польша заработала в бюджет на украинцах.