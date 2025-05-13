Россия к миру не стремится: в СМИ рассказали о планах оккупантов

Россияне готовят новое наступление

На фоне подготовки к переговорам в Стамбуле, россияне стягивают войска, чтобы усилить давление на фронте. При этом никакого намерения говорить о завершении боевых действий в Кремле не демонстрируют.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Это сообщение появилось после того, как Россия в очередной раз отвергла предложение Украины и США о 30-дневном перемирии.

"Представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия, по всей видимости, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая войска в ключевые горячие точки на поле боя, вместо того чтобы демонстрировать готовность к мирным переговорам", — пишет издание.

Там отметили, что согласно данным аналитической группы Deep State, россияне оказывают усиленное давление и имеют продвижение в районе Торецка и Покровска.

Как сообщалось ранее, в Германии сообщили, что Россия может совершить нападение на европейские страны НАТО в течение следующих пары лет. При этом там отметили, что у Европы есть существенные проблемы с обороной.