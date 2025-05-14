Доверия не будет, но нужен результат: Зеленский сказал, о чем будет говорить с Путиным

Украинцы не будут доверять россиянам. Россияне украинцам тоже доверять не будут, но это никого не волнует

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если российский правитель Владимир Путин приедет в Стамбул, он будет говорить с ним о двух вещах – полном прекращении огня и обмене всех пленных. Больше ничего обсуждать с Путиным не планируется.

Об этом Зеленский сказал в интервью французскому изданию Liberation. Украинский президент подчеркнул, что нужен, прежде всего, результат этих переговоров, если они вообще состоятся.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", — сказал он.

Зеленский акцентировал внимание на том, что украинцы не будут доверять россиянам (россияне украинцам тоже доверять не будут, но это никого не волнует). Украина считает, что только внешние посредники могут гарантировать соблюдение Кремлем любых договоренностей: нужно найти надежное и сбалансированное посредничество, которое будет уважаться обеими сторонами. Возможным гарантом механизмов контроля за соблюдением договоренностей могут стать США, а присутствие президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может заставить Путина приехать.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", – добавил Зеленский.

Президент также отметил, что требуются новые жесткие санкции против России со стороны США и Европейского Союза. Войну нужно прекращать, она может продолжаться долго, но Украина вряд ли выдержит вечную войну.

"Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит… Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Путин во время своего выступления заявил, что Россия не пойдет на 30-дневную остановку огня, но хочет возобновить переговоры в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Турции 15 мая для личной встречи.

В России после этого сообщили, что личной встречи не будет и придумали кучу отговорок. Президент США Дональд Трамп позже сказал, что она все же состоится и даже выразил готовность прилететь в Стамбул лично, чтобы тоже принять участие в переговорах. Однако в Кремле пока не давали четкого ответа на вопрос, полетит ли Путин в Стамбул 15 мая. По предварительной информации, туда отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова. Неизвестно, будет ли встречаться с ними Зеленский.