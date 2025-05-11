Весенние заморозки убили урожай. Фермеры в отчаянии из-за стихии (видео)

Украинцы массово выкладывают в ТикТок ролики, где пытаются защитить растения от природных сюрпризов

В мае Украину накрыли аномальные заморозки, которые нанесли сокрушительный удар по сельскому хозяйству. Фермеры из разных регионов сообщают о массовой гибели растений.

В соцсети ТикТок владельцы хозяйств показали, как борются за будущий урожай в холодную погоду. Фермер из Ивано-Франковской области поделился видео, где спасает виноград.

Мужчина рассказывает, что температура воздуха опустилась 10 мая до 0 градусов. Чтобы растения не замерзли, развели костер между рядами.

На Закарпатье показали, как спасают клубнику от заморозков. Фермеры нашли способ согреть растение — трактор ездил между рядами с горящей шиной.

На видео отмечают, что температура воздуха в регионе 10 мая опустилась до -2 градусов.

В ТикТок украиницы поделились, как защищают картофель от морозов. Фермеры покрывают ее агроволокном. Автор видео отмечает, что когда температура падает, такой способ поможет спасти картофель.

Фермер из Хмельницкой области показал, спасет ли солома клубнику от заморозков. Также на видео можем увидеть, как чувствует себя ягода под агроволокном.

Печальное видео опубликовал фермер, который потерял 2 гектара капусты. Автор видео рассказал, что майский мороз принес ущерб на миллион гривен.

Напоминаем, что во второй декаде мая температура будет меняться, но в целом немного холоднее климатической нормы, особенно в северных и западных областях. Так, 11-15 мая минимальная температура ночью будет колебаться в пределах +2…+9°С. В западной части Украины на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0…-3°С. Днем показатели температуры составят +9…+15°С, в центральных, южных и восточных областях местами +16…+19°С.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода 18-19 мая в Украине. Синоптики прогнозируют снег в некоторых регионах.