Ветер будет валить деревья и срывать крыши: на Украину надвигается непогода

Непогода набирает обороты

Завтра, 15 мая, жителей столицы и ряда областей Украины предупреждают о приближении непогоды. Объявлен желтый уровень опасности для Киева и регионов из-за штормового ветра с порывами до 15-20 м/с.

Его порывы могут ломать деревья и срывать кровли. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В зону опасности попали Киевская, Черкасская, Винницкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области. В этих регионах скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

Предупреждение об опасных и стихийных явлениях 15 мая

В Киевской области непогода развернется постепенно. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадки усилятся до умеренных. В некоторых районах области возможны грозы. Температура воздуха ночью будет от +8 до +10 градусов, днем поднимется до +16…+18 градусов.

Особенно сложная ситуация ожидается в Карпатах. В горах порывы ветра могут усиливаться до 17-22 метров в секунду. Кроме того, там прогнозируются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В течение суток в большинстве регионов Украины сохранится пасмурная погода с кратковременными прояснениями. Скорость ветра в среднем составит 7-12 метров в секунду, но в отдельные моменты дня и ночи будут фиксировать опасные порывы.

Прогноз погоды на 15 мая, Укргадрометцентр.

В целом 15 мая на территории Украины ожидаются дожди разной интенсивности и грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов, днем от +16 до +18 градусов. Юго-восточные и северо-западные области меньше пострадают от ветра, однако там возможны осадки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на днях град размером с виноград засыпал Киев и другие области. Метеорологи прогнозируют, что холодная погода сохранится.