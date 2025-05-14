Дерева падатимуть, дахи зриватиме: на Україну насувається негода
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Негода набирає обертів
Завтра, 15 травня, мешканців столиці та низки областей України попереджають про наближення негоди. Оголошено жовтий рівень небезпеки для Києва та регіонів через штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с.
Його пориви можуть ламати дерева та зривати покрівлі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
До зони небезпеки потрапили Київська, Черкаська, Вінницька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області. У цих регіонах швидкість вітру досягатиме 15-20 метрів за секунду.
На Київщині негода розгорнеться поступово. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень опади посиляться до помірних. У деяких районах області можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів, вдень підніметься до +16…+18 градусів.
Особливо складна ситуація очікується в Карпатах. У горах пориви вітру можуть підсилюватися до 17-22 метрів за секунду. Крім того, там прогнозують значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Протягом доби в більшості регіонів України збережеться хмарна погода з короткочасними проясненнями. Швидкість вітру в середньому становитиме 7-12 метрів за секунду, але в окремі моменти вдень та вночі фіксуватимуть небезпечні пориви.
Загалом 15 травня на території України очікуються дощі різної інтенсивності та грози. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів, вдень — від +16 до +18 градусів. Південно-східні та північно-західні області менше постраждають від вітру, проте й там можливі опади.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що днями град завбільшки з виноград засипав Київ та інші області. Метеорологи прогнозують, що холодна погода збережеться.