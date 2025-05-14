Дерева падатимуть, дахи зриватиме: на Україну насувається негода

Негода набирає обертів

Завтра, 15 травня, мешканців столиці та низки областей України попереджають про наближення негоди. Оголошено жовтий рівень небезпеки для Києва та регіонів через штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с.

Його пориви можуть ламати дерева та зривати покрівлі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До зони небезпеки потрапили Київська, Черкаська, Вінницька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області. У цих регіонах швидкість вітру досягатиме 15-20 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні та стихійні явища 15 травня

На Київщині негода розгорнеться поступово. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень опади посиляться до помірних. У деяких районах області можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів, вдень підніметься до +16…+18 градусів.

Особливо складна ситуація очікується в Карпатах. У горах пориви вітру можуть підсилюватися до 17-22 метрів за секунду. Крім того, там прогнозують значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Протягом доби в більшості регіонів України збережеться хмарна погода з короткочасними проясненнями. Швидкість вітру в середньому становитиме 7-12 метрів за секунду, але в окремі моменти вдень та вночі фіксуватимуть небезпечні пориви.

Прогноз погоди на 15 травня, Укргадрометцентр

Загалом 15 травня на території України очікуються дощі різної інтенсивності та грози. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів, вдень — від +16 до +18 градусів. Південно-східні та північно-західні області менше постраждають від вітру, проте й там можливі опади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що днями град завбільшки з виноград засипав Київ та інші області. Метеорологи прогнозують, що холодна погода збережеться.