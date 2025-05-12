Заморозки накроют Украину в ближайшие дни. Каким регионам не повезет с погодой

Больше всего осадков ожидается на западе страны

В Украине прохладная и дождливая погода будет держаться во второй декаде мая. В высокогорных районах возможны немалые заморозки и даже снег.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Снова приморозит? Синоптик рассказал, когда ждать новых заморозков в мае".

По прогнозам Кибальчича, с 13 по 15 мая Украину ожидает неустойчивая и влажная погода. Дождь будет преимущественно днем, местами даже с грозами. В высокогорных регионах возможен мокрый снег.

"За вторую декаду мая в отдельных регионах может выпасть месячная норма осадков, а то и больше. Для наглядности ожидаемой ситуации карта накопленных осадков (в мм) за указанный период представлена ниже", — говорится в материале.

Самые сильные осадки прогнозируются в Карпатах, а также местами в центральных и северо-восточных областях. Однако столбик термометра с 13 по 15 мая будет в пределах минимальных показателей для мая. Ночью температура будет колебаться в пределах +2…+9 °С, на западе страны возможны заморозки 0…-3 °С. Днем показатели температуры составят +9…+15 °С, в центральных, южных и восточных областях — местами +16…+19 °С.

В то же время, по прогнозам Укргидрометцентра 13 и 14 мая осадки возможны практически на всей территории Украины, а уже 15 мая — на западе и севере. При этом столбик термометра днем будет колебаться от +15 до +19°С, а ночью местами будет достигать +3°С.

Погода в Украине 13 мая

Погода в Украине 15 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернется настоящее тепло и прогнозируются ли в этот период дожди.