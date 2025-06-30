Самая быстрая птица-символ Украины на грани исчезновения: как она выглядит и что говорит орнитолог

В отличие от некоторых других соколиных, сапсан не способен "урбанизироваться"

Самая быстрая птица в мире – сапсан – когда-то была привычным жителем многих регионов Украины. Однако сегодня он постепенно уходит с нашего неба.

Об этом "Телеграфу" рассказал Василий Костюшин, орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины.

По его словам, одна из главных причин редкости сапсана заключается в специфических условиях, которых требует эта птица для гнездования: "Не все хищные птицы могут приспособиться к городу. Скажем, сапсан — ему нужны труднодоступные скалы. Это не пустельга, которая может гнездиться даже на многоэтажках".

Следовательно, в отличие от некоторых других соколиных, сапсан не способен "урбанизироваться". Города с их техногенными ландшафтами, шумом и человеческой активностью для него непригодны.

Чем известен сапсан?

Сапсан — это хищная птица семьи соколовых, одна из самых известных и быстрых в мире: во время охоты в пике способна развивать скорость более 320 км/ч. Распространен почти во всем мире, кроме Антарктиды и некоторых регионов Новой Зеландии. Его легко узнать за темным "усом" под глазом, серым оперением спины и пестрым брюхом.

Сапсан является одной из известных птиц-хищников

В Украине гнездятся 3 подвида сапсана: обычный, кавказский и тундровый (последний — только во время миграций). Основная часть популяции (более 100 пар) сосредоточена в Крыму, еще несколько десятков – в Карпатах и одиночно в других регионах. Общее количество гнездовых пар в Украине составляет всего около 120-130.

С 1980 года он занесен в Красную книгу Украины и охраняется на национальном и международном уровнях. В Украине действуют программы по его разведению и реинтродукции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове мужчина проснулся от громкого крика под окном — оказалось, что дом облюбовал настоящий сапсан.