Україна втратила ще один винищувач F-16: що з пілотом

Для з'ясування всіх обставин призначено комісію

Український винищувач F-16 розбився під час відбиття повітряної атаки Росії 16 травня. Пілот успішно катапультувався

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ. У дописі йдеться, що зв’язок із літаком F-16 було втрачено близько 3:30.

За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація.

"Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався", — розповіли у ПС.

Пілота було швидко знайдено та евакуйовано. Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.

F-16 в Україні

Перші винищувачі F-16 від партнерів Україна отримала влітку минулого року. Спочатку про це писали західні ЗМІ, але через кілька днів інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

В жовтні минулого року міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16.

Втім точна кількість винищувачів, яку вже надали українським захисникам, наразі невідома. При цьому повідомлялося, що літаки вже брали участь у захисті українського піднебіння під час масованих атак росіян.

Також 19 березня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна втратила молодого пілота F-16