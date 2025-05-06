В поездах Интерсити появились VIP-вагоны: сколько стоит такое удовольствие (фото)

Цена билета практически не отличается от стоимости обычного места в первом классе

В поездах "Интерсити" появилась отдельная зона с повышенным комфортом, которую случайно обнаружил один из пассажиров во время путешествия. На видео, опубликованном блогером, видно, что речь идет о первом вагоне с большой надписью "Салон VIP". Внутри восемь расширенных кожаных сидений с индивидуальными подлокотниками, удобными столиками и полноценным пространством для небольшой компании или семьи.

Видео обзора автор опубликовал в TikTok. Сейчас под ним уже собралось более трехсот комментариев, ведь людей действительно интересует, на какие маршруты такие поезда ходят и сколько стоит проезд.

Отдельно автор отметил, что работают кондиционер и Wi-Fi, а дизайн вагона дополнен фотозоной с фирменным баннером, посвященным туристическим маршрутам Украины. Сама зона не отделена стенами, но места сгруппированы для более частного путешествия.

Стоимость билета — около 480 гривен, то есть ненамного дороже обычного места первого класса. Заказать место можно через приложение Укрзалізниці. Такие вагоны курсируют на маршрутах Киев — Тернополь, Киев — Львов и, вероятно, Киев — Днепр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пассажирка поезда Будапешт—Чоп, несмотря на оплату билета на вагон первого класса, была вынуждена ехать во втором классе. Укрзалізниця отказалась компенсировать разницу в стоимости проезда, которая составила около 600 гривен.