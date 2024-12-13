В Украине появится монета необычной формы: в соцсети такое решение оценили не все

Ее можно будет приобрести с января 2025 года

В пятницу, 13 декабря, Национальный банк Украины вводит в обращение новые памятные монеты под названием "Цифровое государство". Они сделаны из серебра в форме квадрата.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Тираж монет составляет до 7 500 штук.

Национальный банк Украины посвятил памятную монету достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций. Она получила название "Цифровое государство".

Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена она в форме квадрата из серебра 999 пробы. Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 9 января 2025 года, а также у украинских банков-дистрибьюторов.

"Украина демонстрирует, что цифровая трансформация — необходимый шаг для развития современных государств. И даже в условиях войны мы продолжаем свой путь к новым технологиям, разрушаем барьеры между людьми и сервисами как государственными, так и финансовыми…Вместе мы реализовали много проектов, которые сделали финансовые услуги проще, удобнее и инклюзивнее. Уверен, что впереди еще много интересных цифровых инициатив и прорывных идей, которые навсегда изменят парадигму взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами", — сказал глава Национального Банка Украины Андрей Пышный.

Дизайн монеты

На аверсе памятной монеты "Цифровое государство" в центре композиции размещен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью.

"В этой сети можно увидеть символическое объединение запада, востока, юга и севера под единым гербом, что дополнительно подчеркивает технологическое единство страны. На ее реверсе изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода. Этот код не является случайным — в нем зашифровано название UKRAINE (слева вертикально), которое можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр", — говорится в сообщении.

Композиция подчеркивая важность технологий для развития страны. Дизайн монеты создал художник Андрей Сагач.

Реакция соцсетей

Не всем украинцам пришелся по душе дизайн новой монеты. Некоторые считают его "странным", а некоторые начали писать о "цифровом концлагере", который хотят построить в нашем государстве.

В большинстве комментариев прослеживается негативное отношение к данной инициативе:

Напомним, Национальный банк Украины с 1 ноября начал постепенно изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов. Их будут заменять на более современные, которые были выпущенны после 2014 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украине активно обсуждают возможное переименование "копеек" в "шаги". Национальный банк Украины выступил с инициативой сменить название разменной монеты, аргументируя это потребностью восстановить национальные традиции.