США за борт? Россия категорически выступила против американцев в переговорах

Россия настояла на отсутствии американцев на переговорах с Украиной

Российская сторона выступила против присутствия американских представителей на прямых переговорах между Москвой и Киевом. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на собственные источники.

По информации, российская делегация выразила возражение по поводу участия представителей Соединенных Штатов в переговорном процессе.

Напомним, в пятницу, 16 мая, в Стамбуле ведутся прямые переговоры между представителями Украины и России. " Телеграф" пристально смотрит за развитием ситуации вокруг переговоров Украины и России. В материале " Переговоры Украины и России в Стамбуле: главное в настоящее время (обновляется) " оперативно появляются самые свежие подробности.

Представителей Турции на переговорах тоже не будет. Как сообщается, в начале встречи представитель Турции произнесет поздравительное слово, после чего покинет переговоры.

BBC также подтверждает информацию об отсутствии американской стороны на встрече. "Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Антон не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция", – сообщает корреспондент BBC.

Впрочем, по данным BBC, директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Антон все же проведет отдельную встречу с российской делегацией накануне переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее "Телеграф" также писал о составе украинской делегации на переговорах. Главой делегации назначен министр обороны Рустем Умеров.