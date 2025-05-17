Без дождей и до +25 градусов. Когда в Украину вернется почти летнее тепло

Синоптики удивили прогнозам

Украину продолжает накрывать ненастье с заморозками и грозой, однако уже на следующей неделе украинцев порадует солнечная и бездождливая погода. Кроме того, синоптики прогнозируют до +21 градуса.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что 21 и 22 мая в Украине ожидается летнее тепло без осадков. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Погода 21 мая

В среду, 21 мая, синоптики прогнозируют днем до +21 градуса тепла на юге, в частности в Одесской области, на севере и западе — до +18 градусов, на востоке и в центре — до +17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +14 градусов. В течение суток синоптики не обещают осадков, однако на востоке есть небольшая вероятность дождя.

Погода в Украине 21 мая

Погода в Украине 21 мая

Погода 22 мая

В четверг, 22 мая, столбик термометра днем покажет на западе до +20 градусов, а в остальных регионах — до +21 градуса. На юге и в Одесской области воздух прогреется до +25 градусов. При этом осадков синоптики не прогнозируют до вечера. Однако после 18:00 на западе страны возможен небольшой дождь.

Погода в Украине 22 мая

Погода в Украине 22 мая

Напомним, что в ближайшие дни украинцев ожидает значительное изменение погоды. В некоторых областях прогнозируется дождь и гроза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду прогнозируют синоптики на лето в 2025 году.