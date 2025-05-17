Пощечина Китаю? Как поступок Путина может повлиять на войну и переговоры

Путин пренебрег дипломатической миссией одного из мировых лидеров

На фоне переговоров в Стамбуле мало замеченной осталась история с московским визитом бразильского президента. После пребывания в Пекине, где состоялись переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва отправился в Москву, вероятно, с миротворческой миссией. Можно предположить, что это была совместная инициатива Китая и Бразилии. Однако закончилась она, по сути, публичным унижением. Лула да Силва провел четыре часа в московском аэропорту в ожидании так и не состоявшейся личной встречи с Путиным. Впоследствии российские СМИ сообщили о телефонном разговоре между лидерами. Стоит отметить, что Лула преодолел более тысячи километров только для этого звонка.

Что стоит за этим дерзким жестом Кремля и является ли это "пощечиной" не только для Бразилии, но и для Китая? На эти вопросы "Телеграфу" ответили политологи.

Луле указали на место

Как отмечает в разговоре с "Телеграфом" профессор Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерова, политолог Алексей Гарань, в публичном пространстве сообщения о Луле были только из российских источников. Но если все было действительно так, то это, безусловно, жест пренебрежения лидером Бразилии. Вопрос в том, поймет ли это сам Лула, слишком активно обнимающийся с Путиным.

Путин и Луис Лула

В конце концов, он не первый мировой политик, попадающий в подобную ситуацию с Кремлем. Многие лидеры, несмотря на очевидные унижения, продолжают пытаться вести диалог или даже брататься с Путиным.

- Пусть даже между ними [президентами] состоялся телефонный разговор, но было очевидно, что Путин не хотел личной встречи, — отмечает в комментарии "Телеграфу" политолог Владимир Фесенко.

Китай разрывается между поддержкой России и страхом эскалации

Дипломатический конфуз в Москве привлек внимание международного сообщества не только по личному образу бразильского лидера, но и как потенциальный сигнал в сторону Китая — стратегического партнера России. Ведь Лула, по всей вероятности, прибыл в Кремль с идеями, согласованными в Пекине.

При этом Фесенко отмечает, что Китай находится в совсем другой весовой категории для Кремля. По его мнению, глава Кремля не может поступить подобным образом с Китаем по каким-либо причинам: это не та ситуация и не та страна, которой он может дать "пощечину".

Политолог Фесенко также отметил, что не стоит ожидать того, что Китай станет на сторону Украины и займет более проукраинскую или миротворческую позицию. Поскольку сейчас переговорным процессом занимаются американцы, и именно они играют в нем ключевую роль. Ни Бразилия, ни Китай не будут активно участвовать в этих переговорах.

Напомним, на днях в МИД Китая сказали, что поддерживают все усилия по политическому урегулированию "украинского кризиса", в том числе и предложенное Украиной, Европой и Соединенными Штатами 30-дневное прекращение огня.

Однако Владимир Фесенко уверен, что делать из этого дальновидные выводы не стоит. Более того, это был абстрактный ответ на вопросы журналиста, а не официальная позиция Пекина.

- Эту новость, к сожалению, начали распространять без проверки. Спикер МИД Китая просто ответил на вопрос, касающийся инициативы о 30-дневном перемирии. Во внутреннем китайском контексте он сказал, что Китай поддерживает все миролюбивые инициативы. Это был абсолютно абстрактный ответ, а не официальное заявление или поддержка. Делать из этого вывод, что Китай действительно поддерживает эту инициативу – мягко говоря, некорректно, – объясняет политолог.

Другое дело: Китай не хочет, чтобы Россия проиграла войну и в то же время не хочет, чтобы она одержала тотальную победу, ведь это будет означать ее усиление и эскалацию. Как объясняет Владимир Фесенко, КНР вообще не против, чтобы война закончилась. Но ей нет смысла становиться на сторону Украины, потому что для Китая Украина это часть запада.

В том, что Китай не изменит свой подход, уверен и Алексей Гарань.

— Китаю выгодно, что Россия постепенно истощает себя в войне и фактически превращается в младшего партнера Пекина. Так же ему выгодно, что эта война подрывает позиции Запада и расшатывает трансатлантическое единство. Поэтому я не вижу реальных оснований для того, чтобы Китай менял свою позицию, отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, Китай четко дистанцировался от ядерного шантажа со стороны России не из-за приверженности Украине, а из-за прагматических соображений.

— Так же как и Индия, Китай хорошо осознает, что доведение ситуации до ядерного конфликта и применение ядерного оружия повлекло бы за собой глобальную эскалацию. А это серьезно дискредитировало бы Китай как страну, поддерживающую Россию. Так что подобное развитие событий Пекина абсолютно невыгодно, — объясняет эксперт.

Китай может продолжать риторику: "Мы за переговоры и политическое урегулирование". Путин также скажет: "Мы ведь не против переговоров, но на наших условиях". В некоторые моменты Россия может даже имитировать готовность договариваться. И Китай, скорее всего, это поддержит. Китай также может ориентироваться на позицию Трампа о мирном завершении войны. Однако для реального изменения позиций Китая перспектив нет, считает Гарань.

По мнению политолога Алексея Якубина, позиция Китая относительно урегулирования российско-украинской войны все же может стать одной из ключевых.

— Мы же понимаем, что Россия в значительной степени обходит санкции благодаря поддержке со стороны Китая. Это дает ей простор для маневра. Но если позиция Пекина изменится, то хочет того Москва или нет, ей придется корректировать и собственную политику. И здесь возникает ключевой вопрос: насколько сильно официальный Пекин влияет на формирование позиции Кремля? — задает риторический вопрос Якубин.

Здесь, по его мнению, можно условно выделить два сценария.

В первом — Пекин оказывает не полное, но очень мощное влияние на Москву. В таком случае дальнейшая стратегия Кремля во многом будет зависеть от решений, принятых в Китае. Несмотря на экономическую зависимость от Пекина Россия все еще сохраняет определенную политическую автономность. Похоже, Путин частично действует самостоятельно, тогда как Си Цзиньпин занимает наблюдательную позицию с периодической дипломатической активностью.

Второй сценарий предполагает, что осторожная позиция Пекина обусловлена его желанием активнее включиться в дипломатические процессы после того, как будут улажены сложные вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. Как только между Пекином и Вашингтоном появятся признаки потепления, Китай сразу озвучит месседжи в поддержку диалога: мол, Украина должна принять участие в переговорах, Россия также должна присутствовать, и в целом Пекин поддерживает инициативы — в том числе 30-дневное перемирие.

В итоге стратегия Китая по войне в Украине в значительной степени зависит от состояния его отношений с США. И можно предположить, что Пекин сможет перейти к более проукраинской или миротворческой позиции только тогда, когда в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами будет достигнут определенный баланс и стабильность.

Как говорит в разговоре с "Телеграфом" Якубин, на лето предварительно запланирована встреча между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. И эта встреча может иметь большое значение.

— Если Китай и США смогут договориться по многим сложным, в том числе геополитическим вопросам — я не исключаю, что Пекин может занять более активную позицию по вопросу урегулирования войны в Украине, — говорит он.

И тогда Россия в свою очередь тоже это почувствует и уже не сможет играть на тех противоречиях, которые существуют между США и Китаем.

"Кредиторы не убивают должников"

Как говорит "Телеграфу" востоковед Николай Полищук, позиция Путина по отношению к Китаю удивительно напоминает позицию Ким Чен Ина — тотальная экономическая зависимость от Пекина абсолютно не становиться для них политической зависимостью. И оба иногда ведут себя очень вызывающе, несмотря на окрики со стороны Си.

— Си Цзиньпинь тем временем ведет борьбу с США за влияние на Европу и неожиданные его последние заявления о "справедливом" мирном соглашении — это реверанс в европейскую сторону. Думаю, Лула вез к Москве требование Си Цзиньпина поддержать европейские планы прекращения боевых действий. Но механизмов надавить на Москву у него нет. Как говорят, "очень часто бывает, что должники убивают кредиторов, но не часто можно увидеть кредитора, который убивает своего должника", — говорит эксперт.

Полищук также обращает внимание, что россияне также засекретили совместное с китайцами право на невмешательство в дела других государств. Это, по его мнению, также во зло Пекину. И Путин не приезжал встречать своего главного экономического партнера в аэропорт. Сравните с последними шикарными визитами Трампа в аравийские монархии, — говорит востоковед.

"Реальная политика прагматична и цинична"

И главное, несмотря на дерзость Путина, эксперты сомневаются, что Лула или Трамп осознают подлинное отношение к себе.

А даже если да, именно такой прагматично-циничной является "реальная политика", считает Алексей Гарань.

К примеру, для бразильского лидера партнерство с Си, и с Путиным, остается стратегическим. Это вписывается в его концепцию многополярного мира. У Бразилии очень сильны антиамериканские настроения, особенно со стороны левых политических сил, к которым формально относится и сам Лула.

— Интересно, что антиамериканские настроения у Лулы все еще сохраняются. Посмотрим, поймет ли он, что Путин его унижает. Пока Трамп этого так и не осознал. Путин не наносил ему прямых ударов, и Трамп до сих пор надеется что-то получит от взаимодействия с ним. Несмотря на обещания, он до сих пор не инициировал ужесточение санкций, — заключает Алексей Гарань.