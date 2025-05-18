Путин назвал новые цели "СВО": чего хочет добиться Россия войной в Украине

Среди целей — защита русскоговорящего населения Украины

Президент России Владимир Путин назвал результат, которого он хочет добиться в результате своей "СВО" (полномасштабной войной против Украины — Ред.). С его слов, за цель Россия себе ставит целый ряд задач.

Об этом он рассказал в интервью пропагандистам. Путин выразил уверенность, что у России якобы хватит сил, чтобы закончить войну "с нужными результатами".

"У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", — считает глава Кремля.

Среди очередных целей "СВО":

• устранение причины, вызвавшей "кризис" в Украине;

• создание условий для долгосрочного мира;

• защита русскоговорящего населения Украины.

"Цели" России

Стоит отметить, что в ходе большой войны так называемые "цели" России неоднократно менялись.

Так, 24 февраля 2022 года Путин заявлял, что якобы целью "специальной военной операции" является выдуманные "демилитаризация и денацификация" Украины. Российский президент также называл главной целью "защиту людей на Донбассе от геноцида", якобы проводимого Украиной.

В марте 2022 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что главной целью РФ является якобы защита России от "военной угрозы", исходящей от стран Запада, и предотвращение вступления Украины в НАТО.

В конце марта 2022 года тема "денацификации и демилитаризации Украины" отошла на задний план. Тогда же главной "целью" стала помощь "днр" и "лнр".

Летом 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что: "Россия поможет украинскому народу избавиться от "абсолютно антинародного и антиисторического режима". Он заявлял, в том числе, о "географическом расширении задач" войны.

В декабре 2023 года Путин отметил, что мир в Украине наступит только тогда, "когда будут выполнены все цели СВО — денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Арсений Яценюк рассказал о настоящей цели России в войне против Украины.