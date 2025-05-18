Особняк, подаренная квартира и элитные автомобили: чем владеет обычная львовская судья Спорадик

Что судья указала в своей декларации

Простая судья Львовского окружного административного суда Наталья Спорадик имеет две квартиры и роскошный жилой дом. К тому же за период полномасштабной войны она с супругом приобрела два автомобиля.

Соответствующие данные указаны в ее декларации за 2024 год, которая обнародована на сайте НАПК. Стоит отметить, что ее муж Петр Гриндзяк является сотрудником Гостаможни.

Согласно данным из документа, супруги во Львове владеют:

двумя земельными участками на 1000 и 235 квадратных метров;

жилым домом на 418 квадратов;

квартирами 135,5 и 115,7 квадрата;

гаражом на 55,2 квадратных метра и нежилым помещением на 106,1 квадратных метра.

Дом на 418 квадратов выглядит так

Примечательно, что право владения меньшей квартирой и нежилым помещением Спорадик получила в январе 2023 года. В предыдущей декларации указано, что в том же месяце у нее появилась еще одна квартира на 86,1 квадрата вместе с парковочным местом. В новой декларации их уже нет.

Хотя стоимость их приобретения в декларации не указаны, однако там есть пункты о доходах от отчуждения недвижимости в 3,8 миллиона и 370 тысяч гривен.

За год от судейской деятельности Спорадик получила 1 596 286 гривен. То есть, ее зарплата составляет около 133 тысяч гривен в месяц. Примерно такая же цифра фигурирует и в декларации за 2023 год. Ее муж, сотрудник Львовской таможни, получил за год 638 881 гривны, это примерно 53 тысячи в месяц.

Также судья получила 260 тысяч от сдачи имущества в аренду и еще 188 тысяч гривен от процентов по депозиту. Супруги задекларировали 170 тысяч долларов, 101 тысячу евро и почти 94 тысячи гривен налички, а также более 1,5 миллиона гривен на депозитах.

5 октября 2022 года в семье судьи появилось два автомобиля — Mercedes GLE 43 AMG 2019 года выпуска и Audi SQ7 2018 года выпуска. Стоимость автомобилей не указана, но подобные "Мерседесы" в Украине можно купить по цене от 60 тысяч долларов (2,5 миллиона грн), а "Ауди" от 50 до 70 (2,1 — 2,9 миллиона грн).

Стоит отметить, что Спорадик фигурировала в журналистском расследовании Prosud (проект Автомайдана) от 2018 года. В нем говорится, что квартиру на 135 квадратов муж судьи получил в подарок от "близкого друга родителей мужа, который покинул Украину".

Ранее "Телеграф" сообщал, что судья Хозяйственного суда Хмельницкой области Юрий Гладюк за 2024 год получил заработную плату в размере 1,4 млн. гривен, а его жена приобрела новый автомобиль. Кроме того, супруги владеют еще одним транспортным средством и недвижимым имуществом.