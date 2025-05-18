Особняк, подарована квартира та елітні автомобілі: чим володіє звичайна львівська суддя Спорадик

Що суддя вказала у своїй декларації

Проста суддя Львівського окружного адміністративного суду Наталія Спорадик має дві квартири та розкішний житловий будинок. До того ж за період повномасштабної війни вона із чоловіком придбала два автомобілі.

Відповідні дані вказані у її декларації за 2024 рік, яка оприлюднена на сайті НАЗК. Варто зазначити, що її чоловік Петро Гріндзяк є співробітником Держмитниці.

За даними з документа, подружжя у Львові володіє:

двома земельними ділянками на 1000 та 235 квадратних метрів;

житловий будинок на 418 квадратів;

квартирами 135,5 та 115,7 квадрата;

гаражем на 55,2 квадратних метра та нежитловим приміщенням на 106,1 квадратних метра.

Будинок на 418 квадратів виглядає так

Примітно, що право володіння меншою квартирою та нежитловим приміщенням Спорадик набула у січні 2023 року. У попередній декларації зазначено, що того ж місяця у неї з’явилася ще одна квартира на 86,1 квадрата разом із паркувальним місцем. У новій декларації їх уже нема.

Хоча вартість їх придбання у декларації не вказана, проте там є пункти про доходи від відчуження нерухомості у 3,8 мільйона та 370 тисяч гривень.

За рік від суддівської діяльності Спорадик отримала 1 596 286 гривень. Тобто її зарплата становить близько 133 тисячі гривень на місяць. Приблизно така сама цифра фігурує і у декларації за 2023 рік. Її чоловік, співробітник Львівської митниці, отримав за рік 638 881 гривню, це приблизно 53 тисячі на місяць.

Також суддя отримала 260 тисяч від здачі майна в оренду та ще 188 тисяч гривень від відсотків за депозитом. Подружжя задекларувало 170 тисяч доларів, 101 тисячу євро та майже 94 тисячі гривень готівки, а також понад 1,5 мільйона гривень на депозитах.

5 жовтня 2022 року в сім’ї судді з’явилися два автомобілі — Mercedes GLE 43 AMG 2019 року випуску та Audi SQ7 2018 року випуску. Вартість автомобілів не вказана, але подібні "Мерседеси" в Україні можна купити за ціною від 60 тисяч доларів (2,5 млн грн), а "Ауді" від 50 до 70 (2,1 — 2,9 млн грн).

Спорадик фігурувала у журналістському розслідуванні Prosud (проєкт Автомайдану) від 2018 року. У ньому йдеться, що квартиру на 135 квадратів чоловік судді отримав у подарунок від "близького друга батьків чоловіка, який залишив Україну".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суддя Господарського суду Хмельницької області Юрій Гладюк за 2024 рік отримав заробітну плату у розмірі 1,4 млн. гривень, а його дружина придбала новий автомобіль. Крім того, подружжя володіє ще одним транспортним засобом та нерухомим майном.