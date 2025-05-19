Где в Киеве море и какие тайны оно прячет на дне (фото)

Это огромное водохранилище площадью почти как сам Киев, скрывающий под своими водами более 50 затопленных деревень с многовековой историей.

Киевское море — один из самых известных и одновременно загадочных водоемов Украины, уже более полувека играет важную роль в жизни столицы и окрестных регионов. Это огромное рукотворное водохранилище, площадь которого почти равна площади Киева, стало результатом масштабного инженерного проекта середины XX века.

Однако за его спокойной поверхностью скрыта богатая история, связанная с затопленными деревнями, древними землями и уникальными природными процессами. Телеграф предлагает рассмотреть, как возникло Киевское море, какую роль оно играет сегодня, а также узнаем о его влиянии на экологию, местные общины и культурное наследие региона.

История создания

До затопления этой территории здесь располагалось более полусотни сел и поселков с чрезвычайно плодородными землями, известными своими бахчами, вишневыми садами, огородами и садами. Многие из этих населенных пунктов имели глубокие исторические корни: например, село Староселье, которое упоминается еще в XI веке и связано с княжеской историей, в частности с княгиней Ольгой. На этих землях стояли церкви, а на кладбищах покоились предки местных жителей, что свидетельствует о богатом культурном наследии региона.

Эти поселения располагались на плодородных пойменных лугах, способствовавших развитию сельского хозяйства, особенно выращиванию бахчевых культур и вишен. Местные жители занимались земледелием, животноводством, а их быт тесно связан с рекой Днепр и окружающей природой.

Начиная с 1959 года в связи со строительством плотины Киевской ГЭС началось массовое переселение жителей и затопление земель. Были разрушены или разобраны дома, а 52 населенных пункта, среди которых Бирки, Толкунская Рудня, Ротичи, Домонтова, Староселье, Сваромья, Ошитка, Тарасовичи, Чернин, Новоселки-на-Днепре, Окуниново, Новый и Старый Глебов, оказались под водой. Большинство жителей переселились в соседние села, например жителей Сваромья перевезли в Новые Петровцы.

Для создания водохранилища было перемещено около 16 миллионов кубометров грунта. После заполнения водоема в 1966 году его длина достигала около 100 км, ширина – 14–20 км, а глубина – 14–16 метров.

Интересно, что территория Киевского моря когда-то была дном древнего моря в доледниковый период, о чем свидетельствуют археологические находки морских окаменелостей и песка на левом берегу Днепра. Поблизости расположен древний город Вышгород, который имеет тесную связь с историей этого края.

Воздействие на экологию и жизнь людей

Водохранилище выполняет важные функции: регулирует сток Днепра, обеспечивает гидроэнергию, водоснабжение, рыбное хозяйство и рекреационные возможности. В то же время экологическая ситуация остается сложной: дно водоема покрыто радиоактивным илом, оставшимся после аварии на Чернобыльской АЭС, а застой воды влечет за собой цветение водорослей и гибель рыбы. Кроме того, на дне все еще находят боеприпасы и военную технику времен Второй мировой войны.

Поэтому купаться в Киевском море не рекомендуют, хотя пляжи и хвойные леса возле сел, например Лютежа, привлекают отдыхающих. Киевское водохранилище имеет значительные размеры: если отдалиться от столицы, противоположный берег почти исчезает из поля зрения.

Как добраться до Киевского моря

Чтобы добраться до Киевского моря, удобнее всего ехать из Киева, в том числе из района Оболонь. От Оболони по улице Богатырской в направлении Вышгорода и Дымера дорога займет около 10 минут на авто. Если собственного транспорта нет, можно воспользоваться общественным транспортом: маршрутки и рейсовые автобусы отправляются от станции метро "Героев Днепра" до населенных пунктов, расположенных на берегах Киевского моря, таких как Лютеж, Новые Петровцы, Лебедевка и другие. Например, маршрутка №355 идет в Лютеж, а №351 — в Лебедевку.

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