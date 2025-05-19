Украл кольцо с тела военного: работник морга на Житомирщине получил приговор

Преступнику дали 5 лет тюрьмы за надругательство над телом погибшего

В понедельник, 19 мая, стало известно о вынесении приговора по делу, которое потрясло всю Украину в январе. Работника Житомирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Александра Дидковского признали виновным в том, что он срезал золотое кольцо с пальца павшего танкиста ВСУ Эдуарда Рошка. Суд определил ему наказание – 5 лет лишения свободы.

Эта история получила огласку после публикации в "Телеграфе". Тогда в редакцию обратилась жена военного [Юлия], заметившая исчезновение украшения во время похорон. Женщина, которая также служит в армии, была уверена: мужчина должен быть похоронен с кольцом, ведь это символ их любви. Однако она увидела на его пальце характерное вдавливание и даже следы порезов.

Срезанное кольцо

После резонанса вокруг дела жители Малина начали рассказывать, что подобное бывало и раньше. Семьи умерших неоднократно замечали исчезновение украшений из тел, однако боялись говорить об этом вслух. Этот случай стал первым документированным и доведенным до приговора, благодаря чему удалось запустить волну других обращений.

В приговоре, который отправила супруга военнослужащего журналистам "Телеграфа", указано, что Александр Дидкивский был признан виновным по части 3 статьи 297 УК Украины (надругательство над телом умершего), что предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фрагмент приговора суда

"Хотели вас и вашу команду поблагодарить. Благодаря вам дело имело развитие, обратились еще потерпевшие семьи. И вот наконец имеем справедливый приговор", — написала журналистам волонтер Александра Шамович, которая помогала подразделению павшего бойца.

Сообщение от жены Эдуарда

Напомним, по материалам следствия, сотрудник морга во время подготовки тела погибшего танкиста к захоронению срезал с его руки золотое кольцо, после чего отвез его в ломбард в городе Малин, где продал за 3900 грн.