40 000 гривен в месяц и больше: в Киеве предлагают работу без опыта

В Киеве ищут инициативных работников на склад

В столице открыта вакансия кладовщика на склад мобильных телефонов и аксессуаров с возможностью зарабатывать от 35 до 40 тысяч гривен. Работа не нуждается в предыдущем опыте, а компания обещает научить всему необходимому новичку.

Предложение разместила компания, специализирующаяся на продаже техники и аксессуаров. Соответствующая вакансия размещена на сайте Robota.ua.

Место работы – в Киеве на улице Ушинского, 40. Формат работы предусматривает полную занятость непосредственно на рабочем месте.

Работник в должности кладовщика будет заниматься приемом и отправкой товаров на торговые точки, контролем движения продукции по всем магазинам в Киеве и регионах. Также в обязанности будет входить проведение накладных в базе данных и маркировка товара.

Компания гарантирует минимальную зарплату на уровне 30 тысяч гривен, средний доход составляет 35-37 тысяч, а максимальная может превышать 40 тысяч гривен. Точная сумма заработка будет зависеть от производительности работника.

Кроме финансового вознаграждения, сотрудники получают корпоративные скидки на весь ассортимент товаров компании.

Главные требования к кандидатам – коммуникабельность, активность и желание развиваться. Предыдущий опыт работы не обязателен, поскольку работодатель готов научить всем необходимым навыкам.

Также ранее "Телеграф" писал о вакансии на свежем воздухе с жильем и высокой зарплатой. Такая работа подойдет и студенту и переселенцу.