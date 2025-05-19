Сейчас на каждом огороде: за какое растение платили коровами и наказывали в случае контрабанды

Когда-то это растение стоило почти как золото

Ревень в XVIII веке считался ценным лекарственным растением и стоил невероятно дорого.

Об этом заметил историк Вадим Назаренко, который опубликовал интересные факты об этом растении в социальных сетях. Ревень имел статус почти панацеи от многих болезней.

"Ревень в XVIII в. у нас имел статус чуть ли не панацеи от кучи болезней и стоил астрономически дорого: в 1740-х годах за фунт (≈410 граммов) ревеню давали 5 рублей. Это цена двух коров. Дороже стоил тогда разве шафран, но шафрану и меньше надо было в рецепты.

Мало того, в Росимперии и Гетманщине с 1730-х был запрещен экспорт ревеня. Если купца ловили с ревенем, который он хотел провезти дальше на запад, то ничего хорошего его не ждало.

Происхождение ревеня

Это растение происходит из Центральной и Восточной Азии, в частности с территорий современного Китая, Тибета и Монголии. Дикий рев растет в горных районах этих регионов тысячелетиями.

В Китае ревень применяли как лекарственное средство с 2700 года до нашей эры. Особенно ценили корни растения за их целебные свойства при проблемах с пищеварением.

В Европу ревень попал по Большому шелковому пути. В средневековой Европе его корень ценился на вес золота из-за сложностей транспортировки из Азии.

Европейцы поначалу считали ревень исключительно лекарственным растением. Лишь в 18 веке в Англии стали использовать его ножки в кулинарии.

Сегодня это когда-то очень дорогое в древности растение растет почти на каждом украинском огороде и используется для приготовления варенья, компотов, начинок для пирогов и других блюд.

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