Зараз на кожному городі: за яку рослину платили коровами і карали у разі контрабанди

Колись ця рослина коштувала майже як золото

Ревінь у XVIII столітті вважався цінною лікарською рослиною і коштував неймовірно дорого. За фунт (приблизно 410 грамів) ревеню в 1740-х роках платили 5 рублів, що дорівнювало вартості двох корів.

Про це зауважив історик Вадим Назаренко, який опублікував цікаві факти про цю рослину у соціальних мережах. Ревінь мав статус майже панацеї від багатьох хвороб. Дорожче за нього коштував лише шафран, але його потрібно було значно менше для рецептів.

"Ревінь у XVIII ст. в нас мав статус чи не панацеї від купи хвороб і коштував астрономічно дорого: в 1740-х роках за фунт (≈410 грамів) ревеню давали 5 рублів. Це ціна двох корів. Дорожче коштував тоді хіба шафран, але ж шафрану і менше треба було в рецепти.

Мало того, в Рос.імперії і Гетьманщині з 1730-х було заборонено експорт ревеню. Якщо купця ловили з ревенем, який він хотів провезти далі на захід, то нічого хорошого його не чекало".

Походження ревеню

Ця рослина походить із Центральної та Східної Азії, зокрема з територій сучасного Китаю, Тибету та Монголії. Дикий ревінь росте в гірських районах цих регіонів тисячоліттями.

У Китаї ревінь застосовували як лікарський засіб ще з 2700 року до нашої ери. Особливо цінували корені рослини за їхні цілющі властивості при проблемах із травленням.

До Європи ревінь потрапив Великим шовковим шляхом. У середньовічній Європі його корінь цінувався на вагу золота через складнощі транспортування з Азії.

Європейці спочатку вважали ревінь виключно лікарською рослиною. Лише у 18 столітті в Англії почали використовувати його ніжки в кулінарії.

Сьогодні ця колись надзвичайно дорога у старовині рослина росте майже на кожному українському городі та використовується для приготування варення, компотів, начинок для пирогів та інших страв.

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