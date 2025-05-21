Российские беспилотники атаковали Сумы. Часть города без света и воды, есть пострадавший (фото)

На местах работают спасатели

Сумы в ночь на среду, 21 мая, россияне атаковали беспилотниками. Под ударами были два предприятия, повреждены линии электропередач.

Как сообщил и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь, в некоторых районах города после обстрела отсутствует электроснабжение. Он уточнил, что по одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два. На местах работают все необходимые службы.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что предварительно известно об одном пострадавшем. Он добавил, что в результате попадания в промышленные объекты возникли пожары. Из-за повреждений линий электропередач обесточена часть областного центра.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко добавил, что без света также остались объекты водоснабжения города, над восстановлением подачи электроснабжения уже работают специалисты. Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы. Он также подтвердил информацию об одном пострадавшем.

Как сообщал "Телеграф", 12 мая россияне дроном ударили в автомобиль энергетиков на выезде из Сум. Погиб 44-летний водитель АО "Сумыоблэнерго".