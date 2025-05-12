Два критических месяца: когда в Украине могут начаться отключение света

В настоящее время 4 энергоблока АЭС не работают

Почасовые отключения света могут вернуться в Украину уже летом. Однако сейчас ситуация в энергосистеме в разы лучше прошлогодней.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, в настоящее время в Украине из 9 атомных блоков работает только 5.

"В июле-августе есть риск возврата почасовых отключений электроэнергии", — говорит Омельченко.

Он объясняет, что отключений пока нет, ведь энергосистема выдерживает нагрузку, однако с появлением жары это может измениться. Особенно учитывая тот факт, что 4 энергоблока сейчас в ремонте, а это чуть меньше половины.

"Это достаточно много. Пока нет такой жары. И вы помните, в прошлом году, когда была большая жара в июне-июле, у нас были серьезные почасовые графики. Особенно они были большими в Киеве — по 8, по 12 часов", — добавляет Омельченко.

Он отмечает, что сейчас ситуация в энергосистеме лучше 2024 года, ведь некоторые разрушенные россиянами мощности уже частично восстановили. Поэтому есть надежда, что лето пройдет без сильных ограничений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть украинцев начнет платить за свет больше с 1 мая.