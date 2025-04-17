У кого останется бронь от мобилизации даже после увольнения с работы

Представление работодателем сведения об увольнении запускает процесс аннулирования

Работник, забронированный предприятием по месту работы по совместительству, имеет эту бронь от мобилизации даже в случае увольнения с основного места работы. На это обращают внимание специалисты, анализируя актуальную ситуацию с кадровыми изменениями во время военного положения.

Согласно действующему законодательству, бронирование военнообязанного действует исключительно в пределах предприятия, которое его предоставило. То есть если бронирование оформлено по совместительству, увольнение с основной работы никоим образом не влияет на его силу, пишет портал "7eminar".

Когда бронирование аннулируется автоматически

Другое дело, когда работник увольняется с предприятия, оформляющего бронирование. В таком случае действие бронирования прекращается, и соответствующая информация передается в Пенсионный фонд Украины. Само представление работодателем оперативного сведения об увольнении запускает процесс аннулирования.

Что должны сделать работодатели в случае увольнения забронированного работника

Порядок действий остается четко регламентированным:

оформить увольнение в соответствии с трудовым законодательством;

представить соответствующее уведомление в Пенсионный фонд;

уведомить территориальный центр комплектования и социальной поддержки об отмене бронирования;

внести изменения в учет военнообязанных на предприятии.

Эти шаги должны быть выполнены в кратчайшие сроки для выполнения актуального воинского учета.

Ранее "Телеграф" писал, почему могут отменить бронь от мобилизации. Освобождение от мобилизации имеют граждане, законно оформившие отсрочку. Однако существуют обстоятельства, при которых можно лишиться этого права.