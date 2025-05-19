Москва должна осознать последствия. В Украине подвели итоги переговоров в Стамбуле

РФ против прекращения огня и выдвигает условия, на которые Украина никогда не пойдет

Переговоры в Стамбуле между делегациями Украины и России о прекращении войны, которые не имели успеха из-за нереалистичных требований Кремля, выявили показательную разницу между Украиной и Россией. Москва должна ощутить последствия ее препятствования мирному процессу.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. Его слова цитирует Telegram-канал МИД.

"Стамбульская встреча выявила еще одно показательное отличие между Россией и Украиной. Украина смотрит вперед, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы начать настоящий мирный процесс", — отметил он.

Глава МИД добавил, что Россия вместо этого абсолютно сосредоточена на прошлом. РФ отвергает прекращение огня и постоянно говорит о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвигать те же абсурдные требования, что и три года назад.

"Это еще одна причина, почему давление на Россию должно быть усилено. Москва должна уже сейчас осознать последствия препятствования мирному процессу", — резюмировал Сибига.

Что требовала РФ от Украины на переговорах в Стамбуле

Глава делегации россиян на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский во время встречи с украинскими представителями озвучил ряд требований к Украине от Кремля. Среди них полный отказ от репараций и отказ Украины от пяти регионов с выводом оттуда военных. Также, по данным СМИ, в РФ требуют "защиты прав русскоязычных" и "нейтралитета" Украины.

Ранее Телеграф рассказывал, как переговоры Украины и России в Стамбуле оценил Марко Рубио — государственный секретарь США. Он говорил о них с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.