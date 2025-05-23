Пакуй игрушки и получай деньги: в Виннице появилась несложная работа для студентов
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Работа предлагает комфортные условия, ежедневную оплату и премии за успешное выполнение задач
Многие студенты, стремясь найти новые перспективы и надежную работу, обращают внимание на актуальную работу в своем городе. К примеру, в Виннице открылась вакансия вакуумного упаковщика мягких игрушек с частичной занятостью.
Данное объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Предложение идеально подойдет ответственным и внимательным студентам, желающим получить опыт без необходимости предварительной подготовки — обучение проходит на рабочем месте.
Расположен офис в Ленинском районе:
Что нужно делать
В этой должности основными обязанностями являются:
- упаковка мягких игрушек в вакуумные пакеты;
- контроль качества упаковки;
- поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
От студента ожидают высокий уровень ответственности и внимательности при выполнении своих задач. Также важно иметь желание постоянно учиться, развиваться профессионально и усовершенствовать свои навыки.
Что предлагают
Предложение для кандидата включает:
- Комфортные условия труда в современном цехе с оборудованным рабочим местом.
- Удобный график работы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00, с возможностью сокращенного дня – 4-6 часов.
- Ежедневная заработная плата — 900 грн.
- Премии по перевыполнению показателей.
- Удобное расположение работы возле "Урожая".
Вакансия вакуумного упаковщика мягких игрушек – это отличная возможность для студентов получить первый опыт работы с гибким графиком и без необходимости предварительной подготовки. Работа предлагает комфортные условия, ежедневную оплату и премии за успешное выполнение задач.
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