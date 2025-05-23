Пакуй игрушки и получай деньги: в Виннице появилась несложная работа для студентов

Работа предлагает комфортные условия, ежедневную оплату и премии за успешное выполнение задач

Многие студенты, стремясь найти новые перспективы и надежную работу, обращают внимание на актуальную работу в своем городе. К примеру, в Виннице открылась вакансия вакуумного упаковщика мягких игрушек с частичной занятостью.

Данное объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Предложение идеально подойдет ответственным и внимательным студентам, желающим получить опыт без необходимости предварительной подготовки — обучение проходит на рабочем месте.

Расположен офис в Ленинском районе:

Локация места работы в Виннице

Что нужно делать

В этой должности основными обязанностями являются:

упаковка мягких игрушек в вакуумные пакеты;

контроль качества упаковки;

поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.

От студента ожидают высокий уровень ответственности и внимательности при выполнении своих задач. Также важно иметь желание постоянно учиться, развиваться профессионально и усовершенствовать свои навыки.

Что предлагают

Предложение для кандидата включает:

Комфортные условия труда в современном цехе с оборудованным рабочим местом.

Удобный график работы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00, с возможностью сокращенного дня – 4-6 часов.

Ежедневная заработная плата — 900 грн.

Премии по перевыполнению показателей.

Удобное расположение работы возле "Урожая".

Вакансия вакуумного упаковщика мягких игрушек – это отличная возможность для студентов получить первый опыт работы с гибким графиком и без необходимости предварительной подготовки. Работа предлагает комфортные условия, ежедневную оплату и премии за успешное выполнение задач.

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