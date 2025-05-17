Переговоры в Стамбуле вызвали шквал мемов о Бисмарке и России — собрали самые смешные

"Урок истории" от российской делегации вдохновил украинцев

После короткой "исторической лекции" от российской делегации в Стамбуле по поводу войны со Швецией и упоминания цитат немецкого деятеля Отто фон Бисмарка сеть взорвалась новой порцией тематических мемов. Ведь украинцы подвергают сомнению правдивость приведенных тезисов.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы и смешные шутки. Заметим, что глава делегации Кремля Владимир Мединский на переговорах потратил 20 минут переговорного времени (всего встреча длилась полтора часа) на "урок истории".

Большинство шуток касалось создания новых крылатых изречений Бисмарка, которые украинцы считают более соответствующими современной ситуации, чем те, что приводил Мединский. К примеру: "Россияне всегда возвращаются за бутылкой, на которую хотят сесть". Здесь отсылка к известной тезе "Россия всегда возвращает себе свое". Более того, пользователи даже создали несколько мемов на английском, чтобы иностранцы тоже оценили юмор.

Некоторые шутили и по поводу реакции США на нападение России на Украину, которое, кстати, с начала второго срока президентства Дональда Трампа уже не называют агрессию. К тому же были мемы, в которых называли и подлинных врагов России, и союзников.

Однако большинство шуток касались создания новых цитат от Бисмарка, и одна из них довольно меткая "Делегация россиян — это бутафория". Однако так говорил не Бисмарк, а президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию.

Для справки

Отто фон Бисмарк – немецкий государственный деятель, дипломат и первый канцлер Германской империи. Он был главным архитектором объединения Германии под эгидой Пруссии и сыграл ключевую роль в создании германской империи в 1871 году. Бисмарк умело использовал дипломатию во время войны и для создания союзов, чтобы достичь своих целей. Его считают мастером настоящей политики (Realpolitik). Правление Бисмарка заложило основу для дальнейшего развития Германии как мощного европейского государства.

В то же время, на фоне этого возникает немало вопросов, почему делегация РФ использовала именно его цитаты на переговорах, а не своих выдающихся исторических фигур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в сети шутят после переговоров в Стамбуле и их результатов.