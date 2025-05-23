"Он как хищник". Какой позывной у главкома ВСУ Сырского и почему он его получил

Характеристику Главнокомандующему дала Маляр

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский имеет боевой позывной "Барс", который закрепился за ним еще во время боев за Дебальцево в 2014-2015 годах. Как объяснял сам Сырский, он выбрал это название, потому что барс – это осторожное, наблюдательное и решительное животное, способное противостоять более сильному противнику.

Об этом писал Reuters. Позывным стал и названием сводной тактической группы, которой Сырский руководил во время дебальцевской операции. За нее он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что характер действий генерала – точный и неожиданный: он умеет обнаруживать слабые места противника и действовать там, где этого меньше всего ожидают.

"По тем операциям, которые он провел, военные отмечают, что он очень точно просчитывает слабые места противника. Он как хищник — из засады воюет. Недаром у него и позывной "Барс". Его сравнивают с барсом, он может очень долго выжидать, а потом внезапно просто уничтожить врага там, где враг не враг", — говорила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во всех четырех укрупненных районах Полтавской области — Кременчугском, Миргородском, Лубенском и Полтавском — в течение лета планируется создание мобильных блокпостов. Такое решение недавно принял Совет обороны Полтавщины.