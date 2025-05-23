В Кремле уже обвинили Киев в "провокациях"

Украина может получить проект документа по урегулированию войны с Россией, как только закончится обмен "1000 на 1000". Однако Кремль уже обвиняет Киев в том, что он "подрывает" продвижение к миру.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России (МИД) Сергей Лавров. По его словам, Россия "активно работает" над приближением мира.

Главные тезисы Лаврова:

Россия будет готова передать Украине проект документа об урегулировании войны, как только завершится обмен пленными.

Рекордная атака Украины беспилотниками – попытка "сорвать" мирные переговоры. Москва уже ждет международную реакцию на такие "действия" Киева.

Британия, Франция, Германия и руководство ЕС несут ответственность за "преступную атаку" Киева на Москву и не только.

на Москву и не только. Европейцы не отчаялись вернуть Трампа в антироссийский лагерь, но им не удастся переложить ответственность.

Россия "активно работает" над проектом документа с изложением условий достижения устойчивой договоренности по урегулированию войны с Украиной, несмотря на "провокации Киева".

РФ завершает подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными с Украиной по формуле "тысяча на тысячу".

Напомним, Россия уже отвергла идею проведения второго раунда переговоров по завершению войны в Украине в Ватикане. В Кремле причиной назвали "нелегантность" ситуации. В РФ сомневаются в нейтральности Ватикана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России сделали важное заявление по поводу перемирия.