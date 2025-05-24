50 кг ржавчины и ностальгии: антиквариат из СССР продают за немалые деньги в Украине (фото)

Предложение идеально для тех, кто мечтает добавить своей скамейке "советской романтики"

Вещи со времен СССР часто носят особую историю и характер — будто каждый предмет способен рассказать свою уникальную историю. К примеру, в Украине продаются ножки для лавочки – настоящая находка для любителей антиквариата с нотками советской крепости.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Автор добавил, что каждая секция весит 50 кг.

Судя по предоставленным фото, ножки имеют явные признаки ржавчины из-за длительного воздействия влаги и воздуха. На некоторых участках сохранились остатки старой отслаивающейся зеленой краски, что свидетельствует о том, что раньше они были окрашены.

Это б/у товар, но его массивность и качество делают его актуальным для обновления старой лавочки или создания оригинального дизайнерского элемента.

Предложение идеально для тех, кто мечтает придать своей скамейке характер и немного "советской романтики". Владелец предлагает варианты: самовывоз для настоящих фанатов или доставка с предоплатой. Цена такого интересного товара – 2 999 гривен.

Не упустите шанс обзавестись этим уникальным металлическим артефактом! И помните, что настоящая красота – в деталях.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине предлагают к продаже механические часы в рабочем состоянии. Продавец отмечает, что распродает свою коллекцию, а для осмотра показал всего четыре из многочисленных экземпляров.