Появились важные детали об убийстве Портнова в Мадриде

Полиция продолжает поиск преступника и подельников

В убийстве бывшего советника сбежавшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова, которого застрелили возле Мадрида в Испании, появились новые подробности. Суд объявил материалы дела закрытыми.

Однако, по данным испанского агентства EFE, убийца имел по меньшей мере двух сообщников. Полиция Испании сейчас разыскивает их.

Как сообщает следствие, в Портнова выстрелили 9 раз, а не как сообщалось ранее 5-6. Сейчас мотивы преступления не установлены. Но испанская полиция считает причастными к убийству Портнова россиян или мафиози, а вот версию причастности украинских спецслужб считает маловероятной.

К тому же Министерство иностранных дел Украины (МИД) уже взяло на контроль ход дела, передает РБК-Украина. В ведомстве также подтвердили, что задержаний подозреваемых по делу еще не произошло. Но посольство Украины продолжает поддерживать связь с Испанией и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию страны.

"Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании", — заявили в МИД.

Напомним, 21 мая неподалеку от Мадрида был убит бывший украинский политик Андрей Портнов. Ранее он был советником экс-президента Виктора Януковича. Он уехал из Украины в 2014 году, находился под санкциями США, а последние годы активно судился с украинскими журналистами и общественными организациями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты назвали вероятные версии убийства Портнова в Испании.