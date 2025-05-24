У Трампа взялись за "украинский отдел" Пентагона: планируют ли его расформировать

Это не обязательно приведет к расформированию отдела, но свидетельствует об изменении приоритетов Вашингтона.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительно снизить статус "украинского" отдела Пентагона, который в последние несколько лет был одним из важнейших в структуре министерства обороны Соединенных Штатов. Речь идет не о расформировании, а об изменении подчинения и, возможно, урезании полномочий отдела. При этом военная помощь, поставляемая Украине – это пакеты, одобренные еще предшественником Трампа.

Об этом пишет Defense News со ссылкой на собственные источники среди бывших чиновников Пентагона и европейских чиновников. Отмечается, что отдел, отвечающий за Россию, Украину и Евразию, планируется перевести в состав отдельного управления Европы и НАТО.

Изменение подчинения отдела не должно остановить его работу и не приведет к сокращению или увольнению сотрудников. Однако это может показать резкое изменение приоритетов властей США. Так, с февраля 2022 года этот относительно малоизвестный и небольшой отдел неожиданно стал одним из главных в Пентагоне, поскольку выполнял две важные задачи: руководил финансированием, выделенным на оказание военной помощи Украине, и помогал формировать политику США в отношении войны. Среди прочего именно этот отдел работал над созданием "формата Рамштайн" – группы из более 50 стран, координирующих оказание помощи Украине.

"Источники рассматривают потенциальное изменение как признак общего низкого приоритетного подхода Пентагона к Украине во времена второй администрации Трампа", – добавило издание, отметив, что решение все еще не окончательное и может быть изменено в любую сторону в рамках так называемой "реорганизации" Пентагона под руководством бывшего телеведущего Пита Хегсета, которого Трамп назначил министром обороны.

Напомним, что 9 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре действующих правил экспорта американского оружия и военной техники. Администрация Белого дома считает, что нынешняя система разрешений и процедур продаж слишком сложна и требует упрощения, чтобы облегчить поставки американского вооружения за границу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военная помощь США Украине может остановиться после завершения поставок, одобренных еще при президентстве Джо Байдена. Пока ни в Белом доме, ни в Конгрессе фактически не ведутся активные обсуждения нового пакета вооружения для Украины.