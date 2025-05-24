Пережила плен и бои в Мариуполе. Что скрывает позывной командира Паевской

Награждена премией International Women of Courage Award

Большинство украинских военных имеют свои уникальные позывные. К примеру, Главком Александр Сырский — "Барс", а командир эвакуационного подразделения Юлия Паевская — "Тайра".

Об этом "Телеграф" рассказывает в материале ""Ксена", "Адам" и "Формоза": 13 историй о том, как известные военные получили свои боевые имена".

Отмечается, что Юлия Паевская украинская военнослужащая, парамедикиня, волонтер и командир эвакуационного подразделения в 61-м мобильном военном госпитале. Она имеет позывной "Тайра", происходящий от названия одного из самых известных одноименных японских родов. Тайры имели императорское происхождение, но утратили свой статус принцев. И тогда они стали самураями благодаря своим непревзойденным военным заслугам.

Юлия Паевская

"Юлия сначала взяла этот позывной в игре World of Warcraft, где назвала так своего героя, а впоследствии использовала его как боевое имя во время войны. Позже, она также создала эвакуационную группу волонтеров, которую один из водителей в шутку назвал "Ангелами Тайры" — по аналогии с фильмом "Ангелы Чарли"", — говорится в материале.

Добавим, что также иногда встречается позывной "Габриел", но он употребляется очень редко.

Юлия Паевская

Интересные факты о "Тайре"

Юлия Паевская имеет 5-й дан по айкидо и возглавляет федерацию "Мутокукай-Украина".

и возглавляет федерацию "Мутокукай-Украина". Участвовала в Революции Достоинства 2013–2014 , оказывала медицинскую помощь раненым протестующим.

, оказывала медицинскую помощь раненым протестующим. Волонтер и инструктор по тактической медицине на Донбассе. Основала добровольческое медицинское подразделение "Ангелы Тайры" , которое оказывало помощь как военным, так и гражданским.

, которое оказывало помощь как военным, так и гражданским. В 2018-2020 годах служила в Вооруженных силах Украины, возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе.

16 марта 2022 года в Мариуполе во время эвакуации детей-сирот попала в плен. Через три месяца ее освободили.

Через три месяца ее освободили. Награждена премией International Women of Courage Award, которую ей вручили на тот момент госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, почему командира 59-й ОШБР отстранили от должности.