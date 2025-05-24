Пережила плен и бои в Мариуполе. Что скрывает позывной командира Паевской
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Награждена премией International Women of Courage Award
Большинство украинских военных имеют свои уникальные позывные. К примеру, Главком Александр Сырский — "Барс", а командир эвакуационного подразделения Юлия Паевская — "Тайра".
Об этом "Телеграф" рассказывает в материале ""Ксена", "Адам" и "Формоза": 13 историй о том, как известные военные получили свои боевые имена".
Отмечается, что Юлия Паевская украинская военнослужащая, парамедикиня, волонтер и командир эвакуационного подразделения в 61-м мобильном военном госпитале. Она имеет позывной "Тайра", происходящий от названия одного из самых известных одноименных японских родов. Тайры имели императорское происхождение, но утратили свой статус принцев. И тогда они стали самураями благодаря своим непревзойденным военным заслугам.
"Юлия сначала взяла этот позывной в игре World of Warcraft, где назвала так своего героя, а впоследствии использовала его как боевое имя во время войны. Позже, она также создала эвакуационную группу волонтеров, которую один из водителей в шутку назвал "Ангелами Тайры" — по аналогии с фильмом "Ангелы Чарли"", — говорится в материале.
Добавим, что также иногда встречается позывной "Габриел", но он употребляется очень редко.
Интересные факты о "Тайре"
- Юлия Паевская имеет 5-й дан по айкидо и возглавляет федерацию "Мутокукай-Украина".
- Участвовала в Революции Достоинства 2013–2014, оказывала медицинскую помощь раненым протестующим.
- Волонтер и инструктор по тактической медицине на Донбассе. Основала добровольческое медицинское подразделение "Ангелы Тайры", которое оказывало помощь как военным, так и гражданским.
- В 2018-2020 годах служила в Вооруженных силах Украины, возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе.
- 16 марта 2022 года в Мариуполе во время эвакуации детей-сирот попала в плен. Через три месяца ее освободили.
- Награждена премией International Women of Courage Award, которую ей вручили на тот момент госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, почему командира 59-й ОШБР отстранили от должности.