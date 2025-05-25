Советский танк продают за копейки: как выглядит раритетная игрушка (фото)

Игрушка в рабочем состоянии

На украинских барахолках можно найти много всякого раритета. Например, там можно даже купить редкий танк за несколько сотен гривен. Правда он игрушечный.

Об этом говорится в соответствующем объявлении на сайте OLX. Автор объявления продает его за 550 гривен.

В описании указано, что 35-сантиметровая модель является копией танка Т-34, однако по фото видно, что он больше похож на одну из послевоенных моделей Т-44 или Т-54.

Из маркировки на лоте видна лишь надпись, которая гласит, что стоимость во времена выпуска игрушки была установлена на уровне 7 рублей. Пульт управления соединен с танком кабелем. Судя по его элементарному строению, танк может ехать лишь вперед или назад, однако автор об этом не упоминал.

Собственно, из описания товара понять можно мало чего — игрушка в рабочем состоянии и на ходу.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине предлагают к продаже механические часы в рабочем состоянии. Продавец отмечает, что распродает свою коллекцию, а для осмотра показал всего четыре из многочисленных экземпляров.