Весна уйдет бурно: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в Украине
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Последние дни мая будут грозовыми
До конца весны остается несколько дней, а погода в Украине все никак не наладится. Хотя аномальные холода уже закончились, но дожди с грозами не дают насладиться теплыми днями.
И похоже, что поблажки для украинцев в мае уже не будет. По крайней мере, такой прогноз дает Укргидрометцентр.
Отмечается, что в понедельник дождливая погода будет сохраняться практически по всей стране, за исключением южных и восточных областей. Соответственно будет наблюдаться и существенный перекос в температуре воздуха — если на Западе днем возможно +12…+14, то на востоке будет +27…+29 градусов Цельсия.
Погода испортится 27 мая, когда дождить начнет по всей территории Украины, хотя на юге и востоке они не будут настолько сильными, как в остальных областях. Вместе с тем температурный перекос начнет постепенно выравниваться.
28 мая температура воздуха по Украине выровняется и остановится на показателях +18… +23 градуса. Однако к дождям добавятся еще и грозы.
Примерно такая же погодная картина будет наблюдаться до конца месяца.
Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что лето начнется примерно так же, как и закончится весна. Погода хоть и будет теплой, но постоянные дожди продляться как минимум в первые дни июня.