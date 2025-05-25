Весна уйдет бурно: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в Украине

Последние дни мая будут грозовыми

До конца весны остается несколько дней, а погода в Украине все никак не наладится. Хотя аномальные холода уже закончились, но дожди с грозами не дают насладиться теплыми днями.

И похоже, что поблажки для украинцев в мае уже не будет. По крайней мере, такой прогноз дает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в понедельник дождливая погода будет сохраняться практически по всей стране, за исключением южных и восточных областей. Соответственно будет наблюдаться и существенный перекос в температуре воздуха — если на Западе днем возможно +12…+14, то на востоке будет +27…+29 градусов Цельсия.

Погода 26 мая

Погода испортится 27 мая, когда дождить начнет по всей территории Украины, хотя на юге и востоке они не будут настолько сильными, как в остальных областях. Вместе с тем температурный перекос начнет постепенно выравниваться.

Погода 27 мая

28 мая температура воздуха по Украине выровняется и остановится на показателях +18… +23 градуса. Однако к дождям добавятся еще и грозы.

Погода 28 мая

Примерно такая же погодная картина будет наблюдаться до конца месяца.

Погода 29 мая

Погода 30 мая

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что лето начнется примерно так же, как и закончится весна. Погода хоть и будет теплой, но постоянные дожди продляться как минимум в первые дни июня.