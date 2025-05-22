Вместо воды в фонтане песок. Во что оккупанты превратили легендарный курорт (фото)
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До полномасштабного вторжения этот город был очень популярен
Во временно оккупированном Россией Бердянске уже началась "подготовка" к курортному сезону. Однако вместо воды так называемая "власть" города засыпает фонтан песком.
Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что уже второй год подряд "власть" Бердянска креативно готовит фонтан к сезону.
"В оккупированном Бердянске готовятся к курортному сезону. Завезли песок для фонтана", — говорится в сообщении.
Известно, что песок в фонтан Бердянской косы на набережной начали засыпать еще в 2024 году, однако уже с 2022 года он не заполнялся водой. Точной причины такого решения не сообщают, но скорее всего дело не просто в поломке системы, а в том еще нет воды для фонтана.
Поэтому фонтан засыпают песком и устанавливают в нем уличные фонари. Однако учитывая тот факт, что оккупированные курортные города не пользуются спросом по-настоящему такое решение туристы вряд ли оценят.
Заметим, что до полномасштабного российского вторжения Бердянск был одним из самых полярных курортов. В пиковый сезон пляжи были настолько заполнены, что покрывала лежали буквально друг у друга. Однако уже четвертый год море в Бердянске не пользуется спросом, а побережье становится все более диким.
Напомним, что примерно также ситуация и в оккупированной Кирилловке, где на пляжах уже валяются бетонные блоки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как оккупация Россией уничтожила популярный курорт в Голой Пристани.