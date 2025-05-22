Вместо воды в фонтане песок. Во что оккупанты превратили легендарный курорт (фото)

До полномасштабного вторжения этот город был очень популярен

Во временно оккупированном Россией Бердянске уже началась "подготовка" к курортному сезону. Однако вместо воды так называемая "власть" города засыпает фонтан песком.

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что уже второй год подряд "власть" Бердянска креативно готовит фонтан к сезону.

"В оккупированном Бердянске готовятся к курортному сезону. Завезли песок для фонтана", — говорится в сообщении.

Бердянск сейчас

Фонтан в Бердянске до оккупации

Известно, что песок в фонтан Бердянской косы на набережной начали засыпать еще в 2024 году, однако уже с 2022 года он не заполнялся водой. Точной причины такого решения не сообщают, но скорее всего дело не просто в поломке системы, а в том еще нет воды для фонтана.

Поэтому фонтан засыпают песком и устанавливают в нем уличные фонари. Однако учитывая тот факт, что оккупированные курортные города не пользуются спросом по-настоящему такое решение туристы вряд ли оценят.

Бердянск после оккупации

Бердянск к оккупации

Заметим, что до полномасштабного российского вторжения Бердянск был одним из самых полярных курортов. В пиковый сезон пляжи были настолько заполнены, что покрывала лежали буквально друг у друга. Однако уже четвертый год море в Бердянске не пользуется спросом, а побережье становится все более диким.

Напомним, что примерно также ситуация и в оккупированной Кирилловке, где на пляжах уже валяются бетонные блоки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оккупация Россией уничтожила популярный курорт в Голой Пристани.