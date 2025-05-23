Больше не "жемчужина": как оккупанты "убили" курортный Скадовск (видео)

Скадовск стал городом-призраком

Скадовск, который до войны называли "жемчужиной Херсонщины", сегодня выглядит запущенным и опустевшим. После оккупации города российскими войсками в марте 2022 года туристическая жизнь в городе остановилась, а большинство инфраструктуры не работает.

Пляжи, которые раньше привлекали тысячи человек, остались без посетителей. Как выглядит курорт теперь, показал Youtube-канал "Генический и Скадовск".

До полномасштабного вторжения в Скадовске проживало около 17 тысяч человек. Сюда каждый сезон съезжались тысячи туристов. Сейчас здесь осталось только 5–6 тысяч местных жителей – в основном это пожилые люди, ведь молодежь уехала из-за страха и отсутствия работы.

Так выглядели пляжи Скадовска до оккупации

Курортный бизнес в городе практически умер. Большинство кафе, ресторанов и гостиниц закрылись. Оккупанты пытались заставить владельцев возобновить работу, угрожая забрать их имущество. Но это не помогло – туристов все равно нет. Даже когда россияне хотели привезти на отдых детей из своей страны, ничего не вышло.

Вот как город выглядит сегодня:

Теперь Скадовск используется как военная база. В портовых складах хранятся оружие и боеприпасы, а бывшие санатории стали казармами для солдат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия меняет популярный украинский курорт до неузнаваемости. Анонимно жители города говорят, что на улицах людей немного даже днем, могут остановить и обыскать без объяснений кого-либо.