Пока россияне в считанные километры: почти 100 млн потратят на ремонт дороги на Днепропетровщине (карта)
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Областные власти решили, что в нескольких километрах от фронта необходим ремонт дороги
Областные власти Днепропетровщины планируют потратить почти 100 миллионов гривен на ремонт дороги вблизи линии фронта. Работа предусматривает восстановление участков трассы С040803 Малиевское-Красногоровка-Славянка.
По данным системы публичных закупок Prozorro, департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на сумму 99,3 миллиона гривен по НДС. Работы должны завершиться к 31 октября этого года.
В то же время российские войска приближаются к административной границе с Днепропетровской областью.
Дорога проходит в непосредственной близости от активных боевых действий. Расстояние от Красногоровки до линии столкновения составляет около 30 км.
Тендерная документация включает стандартные условия для дорожных работ. Победитель конкурса получит оплату в течение 10 банковских дней после исполнения услуг.
Процедура закупки продлится до 27 мая. Минимальный шаг по снижению цены на аукционе составляет 1,49 миллиона гривен.
Ранее "Телеграф" писал, сколько обойдется в восстановление "Охматдета" после ракетного удара. Ремонтные работы должны быть закончены до конца года.