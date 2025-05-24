Пока россияне в считанные километры: почти 100 млн потратят на ремонт дороги на Днепропетровщине (карта)

Областные власти решили, что в нескольких километрах от фронта необходим ремонт дороги

Областные власти Днепропетровщины планируют потратить почти 100 миллионов гривен на ремонт дороги вблизи линии фронта. Работа предусматривает восстановление участков трассы С040803 Малиевское-Красногоровка-Славянка.

По данным системы публичных закупок Prozorro, департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на сумму 99,3 миллиона гривен по НДС. Работы должны завершиться к 31 октября этого года.

В то же время российские войска приближаются к административной границе с Днепропетровской областью.

Дорога проходит в непосредственной близости от активных боевых действий. Расстояние от Красногоровки до линии столкновения составляет около 30 км.

По данным DeepState, до этой дороги осталось примерно 30 км.

Тендерная документация включает стандартные условия для дорожных работ. Победитель конкурса получит оплату в течение 10 банковских дней после исполнения услуг.

Процедура закупки продлится до 27 мая. Минимальный шаг по снижению цены на аукционе составляет 1,49 миллиона гривен.

Ранее "Телеграф" писал, сколько обойдется в восстановление "Охматдета" после ракетного удара. Ремонтные работы должны быть закончены до конца года.