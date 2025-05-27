Погода приготовила украинцам неприятный "сюрприз" на выходные (прогноз и карта)

Летнее тепло не торопится в Украину

Май в Украине оказался холодным и дождливым, осадки будут продолжаться и в выходные. В ближайшие субботу-воскресенье возможны грозы.

По прогнозу метеосайта ventusky, грозы в Украине ожидаются 31 мая и 1 июня. В частности, в субботу они вероятны на Луганщине и Донетчине, в части западных, северных и юго-восточных областей.

Карта гроз 31 мая

В первый день лета также будет дождливо. Грозы 1 июня, по прогнозу ventusky, могут охватить северные области, а также возможны в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, могут затронуть и Николаевщину. Следует отметить, что прогнозы этого сайта не очень точны, однако дают представление о погодных тенденциях. Их нужно сверять с прогнозами других синоптиков.

Карта гроз 1 июня

Что говорят в Укргидрометцентре

Укргидрометцентр дает актуальный прогноз на 5 дней, поэтому информации о погоде 1 июня у него на момент публикации нет. Гроз в субботу Укргидрометцентр не подтверждает, но прогнозирует сильные дожди по всей стране. Температура воздуха, кроме западных областей, ожидается достаточно высокой, на востоке до +26 градусов. Дожди в жару нередко сопровождаются грозами.

Предупреждение о непогоде 27 мая

В Укргидрометцентре предупредили о неблагоприятных погодных условиях во вторник. 27 мая в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях — дожди; на Левобережье страны порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).

Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказал, ждать ли тепла в июне. Первая декада месяца разочарует украинцев.