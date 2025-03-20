Что будет, если мужчина попытается незаконно выехать за границу во время военного положения

Юристы объяснили, когда выезд считается незаконным

Во время военного положения выезд из Украины ограничен военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За незаконное пересечение границы в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.

Детальнее об этом рассказали юристы компании "Inseinin". Согласно статье 332-2 Уголовного кодекса Украины (УКУ), незаконным считается любой выезд или въезд на территорию Украины, который осуществлен:

вне установленных пунктов пропуска;

без надлежащих документов или с использованием поддельных документов;

скрытым способом, например, в тайниках транспортных средств или под видом другого лица.

Какое наказание предусмотрено

Незаконное пересечение границы может иметь разные последствия в зависимости от обстоятельств:

Штраф или ограничение свободы сроком до 3 лет — если правонарушение совершено впервые и без отягчающих обстоятельств.

Лишение свободы на срок от 3 до 5 лет — если преступление совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Лишение свободы сроком от 5 до 8 лет — если нарушение совершено с применением оружия или организованной группой лиц.

Судебная практика и реальные примеры

По словам юристов, суды в Украине рассматривают многочисленные дела по незаконному пересечению границы. Самые распространенные случаи:

незаконное пересечение мужчинами призывного возраста во избежание мобилизации;

использование поддельных документов для выезда или въезда в Украину;

пересечение границы с территории временно оккупированных территорий без соответствующих разрешений.

Иностранцы и лица без гражданства, незаконно пересекающие границу, могут быть депортированы с последующим запретом на въезд в Украину.

"Незаконное пересечение государственной границы является серьезным преступлением, что может привести к значительным правовым последствиям. В условиях военного положения контроль за границами ужесточился, а ответственность – строже", — добавили правоведы.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины в марте. Правительство утвердило список категорий людей, которые могут законно пересекать границу при наличии соответствующих документов.