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Что будет, если мужчина попытается незаконно выехать за границу во время военного положения

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Пункт пропуска
Пункт пропуска. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юристы объяснили, когда выезд считается незаконным

Во время военного положения выезд из Украины ограничен военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За незаконное пересечение границы в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.

Детальнее об этом рассказали юристы компании "Inseinin". Согласно статье 332-2 Уголовного кодекса Украины (УКУ), незаконным считается любой выезд или въезд на территорию Украины, который осуществлен:

  • вне установленных пунктов пропуска;
  • без надлежащих документов или с использованием поддельных документов;
  • скрытым способом, например, в тайниках транспортных средств или под видом другого лица.

Какое наказание предусмотрено

Незаконное пересечение границы может иметь разные последствия в зависимости от обстоятельств:

  • Штраф или ограничение свободы сроком до 3 лет — если правонарушение совершено впервые и без отягчающих обстоятельств.
  • Лишение свободы на срок от 3 до 5 лет — если преступление совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц.
  • Лишение свободы сроком от 5 до 8 лет — если нарушение совершено с применением оружия или организованной группой лиц.

Судебная практика и реальные примеры

По словам юристов, суды в Украине рассматривают многочисленные дела по незаконному пересечению границы. Самые распространенные случаи:

  • незаконное пересечение мужчинами призывного возраста во избежание мобилизации;
  • использование поддельных документов для выезда или въезда в Украину;
  • пересечение границы с территории временно оккупированных территорий без соответствующих разрешений.

Иностранцы и лица без гражданства, незаконно пересекающие границу, могут быть депортированы с последующим запретом на въезд в Украину.

"Незаконное пересечение государственной границы является серьезным преступлением, что может привести к значительным правовым последствиям. В условиях военного положения контроль за границами ужесточился, а ответственность – строже", — добавили правоведы.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины в марте. Правительство утвердило список категорий людей, которые могут законно пересекать границу при наличии соответствующих документов.

Теги:
#Ответственность #Мобилизация #Пересечение границы