Что будет, если мужчина попытается незаконно выехать за границу во время военного положения
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Юристы объяснили, когда выезд считается незаконным
Во время военного положения выезд из Украины ограничен военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За незаконное пересечение границы в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.
Детальнее об этом рассказали юристы компании "Inseinin". Согласно статье 332-2 Уголовного кодекса Украины (УКУ), незаконным считается любой выезд или въезд на территорию Украины, который осуществлен:
- вне установленных пунктов пропуска;
- без надлежащих документов или с использованием поддельных документов;
- скрытым способом, например, в тайниках транспортных средств или под видом другого лица.
Какое наказание предусмотрено
Незаконное пересечение границы может иметь разные последствия в зависимости от обстоятельств:
- Штраф или ограничение свободы сроком до 3 лет — если правонарушение совершено впервые и без отягчающих обстоятельств.
- Лишение свободы на срок от 3 до 5 лет — если преступление совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц.
- Лишение свободы сроком от 5 до 8 лет — если нарушение совершено с применением оружия или организованной группой лиц.
Судебная практика и реальные примеры
По словам юристов, суды в Украине рассматривают многочисленные дела по незаконному пересечению границы. Самые распространенные случаи:
- незаконное пересечение мужчинами призывного возраста во избежание мобилизации;
- использование поддельных документов для выезда или въезда в Украину;
- пересечение границы с территории временно оккупированных территорий без соответствующих разрешений.
Иностранцы и лица без гражданства, незаконно пересекающие границу, могут быть депортированы с последующим запретом на въезд в Украину.
"Незаконное пересечение государственной границы является серьезным преступлением, что может привести к значительным правовым последствиям. В условиях военного положения контроль за границами ужесточился, а ответственность – строже", — добавили правоведы.
Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины в марте. Правительство утвердило список категорий людей, которые могут законно пересекать границу при наличии соответствующих документов.