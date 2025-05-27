Зеленский назначил главой райадминистрации "лучшего мэра Киева" и критика Кличко: кто такой Бахматов

У Бахматова интересная биография

Максим Бахматов стал новым руководителем Деснянской районной государственной администрации Киева. Соответствующее распоряжение 26 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. Новых глав получил целый ряд райгосадминистраций столицы, но самый видный из них, пожалуй, именно бывший советник Кличко.

"Телеграф" рассказывает о Максиме Бахматове. Это человек и пароход "Ледокол" (творческий псевдоним), "обличитель коррупции" с неоднозначной репутацией, который успел побывать комиком и бизнесменом, стать советником Кличко, а после этого его ярым критиком, уйти из команды мэра, назвав новый Киевсовет "х*й, г*вно и муравей" и заявить, что именно он станет лучшим градоначальником.

Максим Бахматов

Биография

Родился в 1978 году в Усть-Камчатске Камчатского края (РСФСР);

Образование: в 1995 году окончил школу во Львове, в 2000 году получил диплом Киевского Международного Университета по специальности Международная Экономика, а в 2003-м — диплом МВА IMI.

Карьера и творчество:

учась в университете, в 1998 году Максим Бахматов начал работать в компании сотовой связи МТС, где прошел путь от оператора call-центра до ведущего эксперта дилерской сотовой сети;

Со студенческих лет увлекается КВН (В 1996-2005 гг. — директор и капитан команды КВН "ДИПКОРПУС", Сборная Киева-Кировограда, Сборная Киева "Аляска", которые получили в это время различные почетные творческие награды и титулы: Чемпион Киева 1998 года, Чемпион Открытой Слобожанской Лиги-2001, 2003, чемпион Высшей Украинской Лиги 2005 года);

работал директором по развитию бизнеса в агентстве Leo Burnett, а также Sales-менеджером компании Samsung в Прибалтике;

В 2005 году, вместе с бывшим одноклассником Эдуардом Зингером создал UkrGerman Enterprise (UGE), которая через 9 лет выросла в ведущую мировую IT-компанию . Летом 2014 UGE заинтересовалась в SoftServe, которая занимается софтвером. Совместный проект был оценен в более чем $ 2 млн и стал в 2014 году самым крупным в IT-сфере страны;

(UGE), которая через 9 лет выросла в ведущую мировую . Летом 2014 UGE заинтересовалась в SoftServe, которая занимается софтвером. Совместный проект был оценен в более чем $ 2 млн и стал в 2014 году самым крупным в IT-сфере страны; "Отец" Comedy Club UA (в 2006 году — совместно с Артуром Джанибекяном, по примеру российского телепроекта Comedy Club, он создает компанию Comedy Club UA, в которой становится совладельцем, генеральным продюсером и ведущим резидентом). Однако уже в 2007 году между Максимом Бахматовым и его коллегами по бизнесу возникают противоречия в творческих и организационных вопросах, Бахматов выходит из компании Comedy Club UA, чтобы заняться собственными творческими телепроектами.

Comedy Club UA (скриншот из выпуска, на фото Сергей Притула)

В 2008 году создает компанию Ledokol Bakhmatov Group (продакшн компания) . В том же году совместно с дизайнером и 3D художником Алексеем Мартыненко, создает компанию NII VFX (3D-анимация и пост-продакшн студия), которая становится составной частью Ledokol Bakhmatov Group.

. В том же году совместно с дизайнером и 3D художником Алексеем Мартыненко, создает компанию NII VFX (3D-анимация и пост-продакшн студия), которая становится составной частью Ledokol Bakhmatov Group. В июне 2009 года он приглашает инвестора Мохаммада Захура и создает совместную компанию Ledokol Istil.

Телепроекты

Автор и главный продюсер скетч-шоу "Украинцы Афигенные (UA)".

скетч-шоу "Украинцы Афигенные (UA)"

Под руководством творческой команды Бахматова на телеканале "K-1" выходило иронично-политическое "Шоу без названия" с известным певцом и композитором Кузьмой Скрябиным.

Шоу без названия

Под руководством творческой команды Бахматова выходит иронично-юмористическое кулинарное телешоу "Булки".

кулинарное телешоу "Булки"

Соведущий шоу "Пятница на телеканале "Украина".

18 июня 2015 Максим Бахматов назначен исполняющим обязанности генерального директора Национального Экспоцентра Украины Государственного управления делами. В апреле 2016 назначен генеральным директором НЭУ. 21 марта 2017 ушел с поста руководителя Экспоцентра.

С апреля 2017 по сентябрь 2019 года — управляющий партнер инновационного центра-города UNIT.City в Киеве;

В сентябре 2018 вошел в состав наблюдательного совета сети кинотеатров Multiplex;

В 2019 году мэр Киева Виталий Кличко назначил Максима Бахматова на должность своего советника ;

; В июне 2020 года Максим Бахматов ушел с должности советника мэра Киева Виталия Кличко .

. В ноябре 2020-го зарегистрировал общественную организацию "Офис трансформации" и возглавил ее. Цель организации — сделать работу государственных и муниципальных учреждений более эффективной

Семья: Женат, имеет троих детей.

Интересное о Бахматове

"Обличитель коррупции" с неоднозначной репутацией

Максима Бахматова называют обличителем коррупции из-за его деятельности в рамках общественной организации "Офис трансформации", созданной в 2020 году. Эта организация занимается повышением эффективности государственных и коммунальных структур, а также трансформацией системы отчетности и ответственности местных властей. Бахматов активно критикует коррупционные схемы, в частности, в киевских властных структурах. Однако его репутация как борца с коррупцией неоднозначна.

Как пиcал OBOZ.ua, в 2023 году, во время собеседования, когда Бахматов подавал свою кандидатуру на главу Департамента по вопросам антикоррупции КГГА, о нем самом всплыли неожиданные факты. Конкурсная комиссия выяснила, что он был фигурантом уголовного дела и отразил в декларации не все свои доходы.Также кандидату задали вопросы, на часть из которых, по словам интервьюеров, он затруднился ответить.

В частности, речь идет об уголовном деле за подлог документов. И хотя дело развалилось, Бахматов признался, что он сфальсифицировал справку о зарплате, чтобы получить кредит в банке. В то же время Бахматов не возражал, что имел достаточно средств для того, чтобы обойтись без кредита. На прямой вопрос: "Почему нужно брать в долг, если есть такое состояние?" он ответил: "В момент, когда это происходило, нужно было взять взаймы, чтобы развивать дальше компанию". Также Бахматов во время собеседования пояснил, что кредит он взял потому что ему активно предлагали воспользоваться долгом. При этом, якобы сами банкиры дали разрешение фальсифицировать справку и предупредили, что ее не будут проверять.

"Скажу, что все уже отдано. Но я сам себе выписал справку, связанную с моим доходом", – пояснил он.

Согласно реестру судебных решений, речь идет об уголовном деле 761/24318/14-к. В нем указано, что Бахматов хотел взять в кредит 212 тысяч долларов и для этого подделал справку о доходах, которую предоставил ОТП Банку. А дело закрыли в 2014 из-за окончания сроков давности.

Однако журналист Назар Приходько высказывал и другое мнение на этот счет. Он обвинил судью в "кривосудии" и даже начал подозревать, что такому решению дела могла якобы способствовать коррупция.

"В августе 2014 года, когда "янычари" Януковича подчищали хвосты, судья Татьяна Овсепян освободила Бахматова от уголовной ответственности. Его обвиняли в подделке документов. Он предоставил фейковые справки, чтобы получить более 212 тыс. долларов кредита. Судя по статье (ч.3 ст.358 УК Украины), преступление могло быть совершено повторно. За это Овсепян должна дать Бахматову 5 лет ограничения или лишения свободы. Но дело тупо закрыли. Любопытно, сколько это стоит?", — писал он в Facebook.

Справка: согласно данным из открытых источников, судья Татьяна Овсепян работает в Шевченковском районном суде Киева до сих пор. В 2025 году судья с таким именем и фамилией подавала декларацию.

Судья Шевченковского суда Киева Татьяна Овсепян Фото: Алексей Арунян, Ґрати

Кроме того Назар Приходько рассказал и еще об одном деле "обличителя коррупции". Оно касалось ипотеки Бахматова.

"После получения требования № 24-3/297 от 18 марта 2021 года, осознавая риск начала процесса взыскания основной суммы задолженности по кредитному договору, ОСОБА_2 намеренно осуществила продажу имущества, которое может быть взыскано в счет погашения задолженности во избежание ответственности перед кредитором и умышленно уменьшила размер своей платежеспособности, избавившись от данных активов", — говорилось в материалах дела.

В связи с этим журналист усомнился в репутации Бахматова и даже в том, что он может осуществлять антикоррупционную деятельность.

"Он взял ипотеку, а в недалеком 2021 году продал дом и земельный участок, которые были под залогом, только бы не возвращать кредитору долг. При чем занизил стоимость имущества: дома с 9,6 млн. до 6,4 млн. грн., участки — с 2 млн. до 1 млн. грн. То есть человек годами обогащался на схематозе, а доходы прикрывал легальным бизнесом. И ничего, он на свободе и пользуется уважением в обществе, и даже в коррупции кого-то разоблачает", — высказался Приходько.

В итоге Бахматов оказался чист перед законом, однако домыслы и слухи из-за загадочных уголовных дел могли бросить тень на его репутацию "обличителя коррупции"

Кличко и Бахматов

В 2019 году, когда Бахматов стал советником мэра Киева Кличко позитивно отзывался о нем:

"Вы знаете его как человека, который вдохнул жизнь в ВДНХ и UNIT.City. Максим умеет работать, вести за собой единомышленников, воплощать успешные проекты. У него много интересных идей и большое желание приобщиться к изменениям в Киеве. А еще мне нравятся его чувства юмора и воспитанность".

Кличко и Бахматов

Бахматов в свою очередь подчеркнул, что готов приобщиться к положительным изменениям в городе:

"Я за создание нового, за развитие и рост. Я понимаю, что делать, как делать и в каком направлении двигаться. У меня богатый опыт в КВН и Comedy Club, на сегодняшний день это очень важно в нашем государстве".

Однако уже в 2020 году Бахматов ушел со своей должности потому, что "манал развивать город во время выборов. Турбулентность и говно, которое накидывают, никак не связаны с эффективным управлением". При этом он уверял, что вернется к обязанностям после выборов.

Сам участвовать в выборах мэра Киева Бахматов отказался. При этом допустил свое выдвижение в мэры столицы в 2025 году.

Подробно о своем уходе с должности советника Кличко Бахматов рассказал в интервью изданию "Бабель". К слову, несколько членов команды Кличко, с которыми общались журналисты, на условиях анонимности говорят, что к медийному советнику у многих в Киевской горгосадминистрации накопились вопросы: его назвали "поверхностным" и обвиняли в том, что вместо работы он занимается пиаром. Бахматова такие претензии откровенно раздражают. Его ответ: "Важно, чтобы самый главный человек был доволен, то есть Кличко".

Об уходе:

"Максим Бахматов не о политике, а об управлении. Я понял, что должен сделать паузу на четыре месяца. Нужно перегруппироваться и в ноябре вернуться под новый Киевсовет, который будет адом. Там будет семь партий, и его можно назвать х*й, г*вно и муравей… Есть управленец, который сделал миллиард проектов, создал "Офис трансформаций". А сейчас я общаюсь с депутатами, бизнесменами и понимаю, что все усилия [во время предвыборной кампании] будут направлены на травлю и поливание говном, а не на трансформацию и развитие общины.", — заявил он.

О рейтинге Кличко

Бахматов нескромно заявил, что после начала работы с Кличко рейтинг мэра поднялся с 19 процентов до 43.

"Цифры говорят, что я решил его проблемы", — сказал он.

На заявление, что приписывать себе рост рейтинга Кличко — это смело, Бахматов ответил так:

"Да не только я помог — целая команда, но два процентика я себе отхвачу, ну может, семь".

Стоит отметить, что по данным КМИС, в начале 2025 года рейтинг Кличко составлял 54,5 процента. Он остается лидером среди потенциальных кандидатов на пост мэра.

Критика Кличко

После ухода с поста советника мэра Бахматов стал все активнее критиковать градоначальника.

Вот несколько заявлений о главе Киева из различных интервью Бахматова:

-Кличко думает, что он великий политик. Нет — он мэр и он должен заниматься говном. В прямом смысле слова. Станцией аэрации.

Справка: очевидно речь идет о Бортнической станции аэрации. Единственная станция очистки сточных канализационных вод в Киеве, которая долгие годы находилась в плохом состоянии.

-Вы запомните Кличко как человека, который построил два пешеходных моста туда, куда они не нужны. Он развалил все мосты ключевые. Он не создал никакой новой транспортной стратегии, профукал от Мирового банка. Он не разобрался с экологией. Не разобрался с заводом "Радикал".

Справка: в Киеве возле станции метро "Лесная" расположен бывший завод "Радикал". Предприятие занималось изготовлением синтетических материалов и стало монополистом. Однако уже после остановки работы завода многие вещества, в частности, радиоактивные остались не утилизированными.Теперь является источником экологической проблемы.

-Быть хорошим боксером не значит быть хорошим мэром.

Также Бахматов много раз косвенно критиковал Кличко, например, делая замечания о неэффективности команды мэра. В частности, в 2024 году он критиковал действия команды мэра Киева Виталия Кличко о помощи боевым бригадам, приписанным к столице.

Мэрские амбиции

Как мы уже писали еще в 2020 году Бахматов допустил свое выдвижение в мэры столицы в 2025 году. Он верит, что может стать лучшим мэром Киева по эффективности.

"Бахматов станет лучшим мэром со времен Кия, Щека и Хорива — это правда", — заявил он и отметил, что когда он так говорит, то одновременно "троллит и не троллит".

"Со временем этом случится (мэрство Бахматова — Ред.)", — сказал он на одной из передач.

К слову, Бахматов весьма популярен в социальных сетях. Так, например, в YouTube у него есть свой блог, на который подписаны почти 30 тысяч человек. А видео с ним могут набирать десятки и сотни тысяч просмотров.

Декларация

Семейство Бахматовых является мультимиллионерами. Свое состояние еще в 2024 году глава семейства объяснял 20-летней карьерой бизнесмена.

Так, в годовой декларации, поданной в 2025 году указано, что его семья имеет такие денежные активы:

Максим Бахматов: 200 тысяч евро, 299 тысяч долларов и 40 тысяч гривен наличкой или на банковских счетах.

Мать: накопила 50 тысяч долларов.

Жена: имеет 150 тысяч долларов.

Доходы за 2024 год:

В целом семейство Бахматовых за 2024 год заработало около 6 миллионов гривен. Больше всего в семейный бюджет вложилась супруга Бахматова — 4 834 876 гривен.

Также у Бахматовых много недвижимости, в частности не его жену записано 50% дачного дома за 32 миллиона гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, чем был известен экс-советник Януковича Портнов.