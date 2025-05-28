Уникальное место для украинцев: посетите скалу, где началась "Червона рута" и зарыто золото (фото, видео)

Камень Довбуша в Черновицкой области скрывает истории о повстанцах и музыке

На склоне горы вблизи села Розтоки Вижницкого района Черновицкой области, на высоте 833 м над уровнем моря, возвышается каменная глыба Камень Довбуша. Это геологический памятник природы местного значения – 20 метров в высоту и около 40 метров в диаметре. И хотя сегодня он кажется просто молчаливым великаном, эта серая скала хранит в себе десятилетия — и даже столетия — истории, культуры и борьбы.

По преданию здесь собирались повстанцы-опришки под руководством легендарного Олексы Довбуша. На скале до сих пор сохранились ступени, вырубленные в породе, они ведут на вершину, где часовые выглядели врагом. Под скалой, по легенде, спрятаны сокровища.

Скала Камень Довбуша

Но не только легенда повстанцев и истории о золоте привлекают туристов. Эта скала появлялась во многих культовых украинских видео. В 1960-х возле нее снимали фильм "Белая птица с черным признаком". Здесь играли Иван Миколайчук, Богдан Ступка, Лариса Кадочникова. А чуть позже — снимались музыкальные фильмы с участием Софии Ротару, Назария Яремчука, ВИА "Смеричка". Именно в этих местах родилась идея песни "Червона рута".

После покорения Эльбруса в 1969 году Владимир Ивасюк возвращается на Родину и путешествует по Карпатам, записывает народные песни. Его отец, писатель Михаил Ивасюк, вспоминал в книге "Монолог перед лицом сына": "Ценой любого усилия ему хочется найти толкование поэтической загадки – красной руты, увязшей его в сердце…"

Владимир Ивасюк и София Ротару в Ростоках, 1975 год

Разобраться с этой загадкой помогла поездка в июле 1970 года в село Розтоки. Владимир Ивасюк прибыл вместе с ансамблем танца "Ветерок" Черновицкого дворца железнодорожников — на съемки фильма "Белая птица с черным признаком". Именно здесь, в Ростоках, местные жители поделились с композитором легендой о чар-зелье — красной руте. В этих краях появляется окончательный вариант текста песни, прозвучавшей 13 сентября в эфире телепрограммы "Камертон хорошего настроения".

Очевидно, Растоки пришлись композитору по душе. В 1975 году, когда режиссер Виктор Стороженко снимает фильм "Песня всегда с нами", где София Ротару исполняет шесть песен Ивасюка, местом съемки выбирают именно Розтоки.

Сегодня у скалы установлен крест-обелиск в память о замученных во время советских репрессий в 1941-1947 годах. А с вершины Камня открывается вид, достойный полотен лучших художников: хребты Садкивчик, Бочков, Черешнев, село Товарница и горную речушку Белый Поток внизу. Само село Ростоки также не менее живописно.

Как найти Камень Довбуша в Ростоках.

Заметьте, в Карпатах Довбуш — легенда, поэтому Камни Довбуша, Скалы Довбуша и Пещеры Довбуша есть почти в каждой области.

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