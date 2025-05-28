МОУ наводит "шахеды" на цели в Украине? Авиационный эксперт указал на неприятную деталь

Украинские беспилотники тоже доставляют немалые хлопоты врагу

Целью последней массированной ракетно-дроновой атаки россиян на Украину 25 мая могли стать предприятия отечественного ВПК, производящие летательные аппараты, способные наносить удары в глубине России. И невольным пособником врага в этом вопросе выступает Министерство обороны Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. При этом он объяснил, как мог стать реальностью столь мощный удар врага.

— Россияне бьют по военным промышленным предприятиям, которые производят то, что к ним летает. То есть, по дроностроению или системам, причастным к этим процессам, — говорит эксперт по авиации.

По его словам, в свое время Министерство обороны Украины в открытом доступе изложило справочник производителей БПЛА Украины с адресами, телефонами и т.п. Но это не привело ни к каким организационным выводам, вроде релокации производства, переноса мощностей в защищенные укрытия или под землю.

Говоря о рекордном количестве дронов (355), принявших участие в атаке на Украину, он отметил, что россияне смогли накопить плюс увеличить производство беспилотников до 200 единиц в сутки, но о 500 речь не идет.

— Кроме того, атака 300 дронов — это дронов, но не "шахедов" (есть еще "Гербера", дешевая российская копия иранского дрона. — Ред.) Потому что соотношение 40 на 60, 50 на 50 процентов в разные стороны, но в большем количестве раз "шахедов" меньше, чем приманок, — говорит аналитик.

Он объяснил, что россияне массово запускают пенопластовые дроны-приманки "Пародия", чтобы прикрыть "шахеды", несущие 50 кг взрывчатки в случае ударов по Закарпатью, и 90 кг — для ударов по Киеву и Киевщине, других городах расположенных ближе 800 километров от точки запуска.

Авиационный эксперт добавил, что текущая неделя покажет: россияне всего лишь накопили ударные дроны или действительно увеличили их производство. Потому что в апреле было в среднем 85-95 ударов "шахедов" ежесуточно.

— Я даже встречал такие цифры: Россия накопила 45 тысяч дронов. Ну, где они? Откуда они? С какой "пазухи" их достали? Кто их наделал в подвалах или не знаю где. Очень много по этому поводу спекуляций и хайпа, — подытожил Константин Криволап.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", могут ли россияне выпускать 500 "шахедов" ежесуточно.