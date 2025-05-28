"Уедут в летние лагеря": украинцы отреагировали на долгие каникулы у депутатов Рады

Украинцы не в восторге от отдыха нардепов

Этим летом народные депутаты Украины проведут в отпуске 7 недель из 13. Парламентские каникулы продлятся три недели с июня по июль и еще четыре – с июля по август.

Об отдыхе народных избранников сообщили на официальных ресурсах Верховной Рады. На четвертый год полномасштабного российского вторжения эта новость вызвала шквал реакций в соцсетях.

В комментариях украинцы не скрывают негодования. Среди иронических предположений – "в лагеря летние, может, будут ехать", "а список литературы для чтения на лето им выдали?", "например, могут провести каникулы в Десне (военная часть, специализирующаяся на обучении военнослужащих)".

Другие же прямо говорят об усталости "бедных избранников" и спрашивают: "Наши воины уже четвертый год без отпуска — может, местами поменяться?".

Пользователи также упоминают о длительной работе под обстрелами работников разных сфер, тяжелых условиях для врачей, волонтеров и мобилизованных. В социальных сетях считают, что на фоне этого каникулы для депутатов выглядят, мягко говоря, не своевременны. "Они заседают с 2019 года, их должны были изменить в 2024-м году, а не меняют. Бедняги. Еще неизвестно сколько лет им заседать там. Так хоть каникулы им сделают долгие", – шутят комментаторы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Аршалуйс Хачатрян, сын депутата Одесского облсовета от "ОПЗЖ" Князя Хачатряна, продемонстрировал свое жилье — квартиру в Киеве, которую арендует почти за 80 тысяч гривен в месяц. Сейчас он занимается музыкой под сценическим именем Ашик, хотя в 2020 году "ОПЗЖ", но не был избран.