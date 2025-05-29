Смерть идеи Запада или крушение мечтаний Путина? Почему не говорят о войсках НАТО в Украине

Вопросы гарантий безопасности выведены из публичной плоскости

В публичном пространстве стало меньше разговоров о европейских гарантиях безопасности Украины, однако идея иностранного контингента на украинской территории не "умерла". И она ломает планы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказалминистр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он объяснил, почему важно держать врага в неведении истинных планов Киева и его союзников.

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— Когда мы говорим о европейских гарантиях — это объявленный процесс, который поддержан несколькими европейскими партнерами и который, мне кажется, сейчас специально выведен из публичной плоскости, чтобы не давать Москве дополнительные аргументы для того, чтобы этому помешать, — говорит дипломат.

По его словам, когда враг не знает, что ты делаешь и что думаешь, тебе легче.

— В этом плане я рад, что новый федеральный канцлер Мерц сказал: не будет больше публиковать информацию о том, что Германия поставляет Украине. Это очень мудрая и правильная позиция, потому что если ты вывешиваешь объявление, что куда и кому поставил, значит враг знает, чего можно ожидать. Если эта информация закрыта, нам будет легче наносить врагу максимально чувствительные удары, — подчеркнул эксминистр.

По его мнению, хотя этот процесс вроде бы утих, на самом деле он продолжается.

— В первую очередь должна быть прекращена горячая фаза войны. Как только это произойдет, эта тема снова станет довольно практичной. Именно поэтому прекращения огня и не хочет Путин. Он понимает, что если в Украине будут размещены войска стран НАТО, дальше линии, которую он сейчас держит под оккупацией, уже не двинется, — поделился мнением эксглава МИД.

А это для него означает крушение мечтаний о том, что он все-таки покорит Украину. Поэтому хочет воевать максимально долго, захватывая максимально много земли. Сумасшедший, что скажешь, — подытожил Владимир Огрызко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", чем Украине угрожают слова Трампа о "российском" Крыме.