Путин шантажирует Трампа? Чем Украине грозят слова лидера США о "российском" Крыме

Для президента США может прозвучать серьезный звоночек

Россия пытается давить на президента США Дональда Трампа в вопросе признания оккупированного украинского Крыма российским. Однако официальный Вашингтон высказал свою позицию по полуострову еще в 2018 году.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он объяснил, чем это может грозить Украине.

Больше об этом читайте в публикации: "Трамп понял, что Путин — тормоз, и может поставить Россию на колени за одну ночь, — Владимир Огрызко".

— Во-первых, Россия не может давить на США. Нечем. Во-вторых, при первой каденции Трампа было заявлено, что официальная позиция США сзаключается в том, что они никогда не признают юрисдикцию России над Крымом и другими оккупированными территориями, — напомнил дипломат.

Он объяснил: если Трамп сейчас сменит позицию, то скажет всему миру, что международное право посылает по известному адресу.

— Для него, конечно, это не проблема, но проблема для всех остальных. И "все остальные", в первую очередь европейцы, говорят: "Нет, так не будет. Ты можешь делать все, что хочешь, но мы этого никогда не примем". И для Трампа это серьезный звоночек. Плюс то, что говорят украинские политики: мы никогда не признаем, что Крым — российская территория. Поэтому ты можешь себе объявлять все, что хочешь, но от этого ничего не изменится, — говорит эксминистр.

Потому я думаю, что это попытка Путина шантажировать. Но, судя по характеру Трампа, шантаж это не самое лучшее оружие, когда с ним разговаривают. Он привык к другому, — подытожил Владимир Огрызко.

Напомним, в интервью Time Трамп заявил, что для заключения мира с Россией Украина должна пойти на определенные уступки. В частности, Крым останется российским, а Украина не вступит в НАТО.

Однако спустя несколько дней Трамп назвал ложной информацию в СМИ о том, что "Украина должна отдать территории, включая Крым, чтобы остановить войну" и жестко высказался о Путине.