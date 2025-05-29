Смерть ідеї Заходу чи крах мрій Путіна? Чому не говорять про війська НАТО в Україні

Питання гарантій безпеки виведено з публічної площини

В публічному просторі стало менше розмов про європейські гарантії безпеки Україні, однак ідея іноземного контингенту на українській території не "померла". І вона ламає плани російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко. Він пояснив, чому важливо тримати ворога у невіданні істинних планів Києва та його союзників.

Більше читайте у публікації: "Україні важливо вчепитися за це": Володимир Огризко про заяви Трампа, Путіна та обережний оптимізм (відео)".

— Коли ми говоримо про європейські гарантії — це процес, який оголошено, який підтримано кількома європейськими партнерами і який, мені здається, зараз спеціально виведений з публічної площини, аби не надавати Москві додаткових аргументів для того, щоб цьому завадити, — каже дипломат.

За його словами, коли ворог не знає, що ти робиш і про що думаєш, тобі легше.

— У цьому плані я дуже радий, що новий федеральний канцлер Мерц сказав: не буде більше публікувати інформацію про те, що Німеччина постачає Україні. Це дуже мудра і правильна позиція, бо якщо ти вивішуєш оголошення, що куди і кому поставив — це означає, що ворог знає, чого можна очікувати. Якщо ця інформація закрита, нам буде легше завдавати ворогу максимально відчутних ударів, — наголосив ексміністр.

На його думку, хоча цей процес начебто затих, насправді він триває.

— Насамперед має бути припинена гаряча фаза війни. Як тільки це станеться — тоді, ця тема знову стане доволі практичною. Саме через це припинення вогню і не хоче Путін. Він розуміє, якщо в Україні будуть розміщені війська країн НАТО, далі лінії, яку він зараз тримає під окупацією, вже не сунеться, — поділився думкою ексглава МЗС.

А це для нього означає крах мрій про те, що він все-таки підкорить Україну. Тому хоче воювати максимально довго, захоплюючи максимально багато землі. Божевільний, що скажеш, — підсумував Володимир Огризко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чим Україні загрожують слова Трампа про "російський" Крим.